0553 313 94 23

Bursa’da çevre için radikal karar

Bursa’da devlet eliyle kömür yardımı bitiyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:30
Bursa’da çevre için radikal karar

Bursa’da devlet eliyle kömür yardımı bitiyor. Geçtiğimiz yıl 1000’den fazla ihtiyaç sahibi ailenin sosyal gaz projesinden yararlandığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kaymaklıkları da devreye koyarak sosyal gaz desteğini arttıracağız. Hem temiz havamız olsun, hem istediğimiz yakıtı kullanalım anlayışı ile hareket edersek şehrin havasını temiz tutamayız" dedi.


Mahalli Çevre Kurulu’nun önemli kararlar aldığını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, "Sanayide tamamıyla doğalgaza dönmek zorundayız. Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Demirtaş, Nilüfer Organize Sanayi Bölgeleri şehir içinde. Sanayi ile içiçe yaşayan bir şehiriz. Doğalgaz zorunluluğuna dönüşmek zorundayız. Bunun kaçarı göçeri yok. Yapan vilayetler de var" dedi.


Dar gelirlilere kömür yardımının biteceğini, Mahalli çevre Kurulu’nun bir dizi kararlar aldığını kaydeden Başkan Aktaş, "Bunlar bir bir hayata geçecek. 2 yılı kapsayan bir süreç var. Zaten sosyal gaz projesi var. 1000’den fazla aile yararlandı. Yakında alınan kararların hepsi kamuoyuna açıklanacak. Kaymakamlıkları da devreye sokarak bu sayıyı artıracağız. Kesinlikle kurallara uymak zorundayız. "Hem temiz havamız olsun, hem istediğimiz yakıtı kullanalım" anlayışı ile hareket edersek baş edemeyiz. Bu benim şahsi problemim değil. Konu çevre temiz hava olduğu zaman her birimizin problemi. Biz toplu ulaşımın teşvikini de bu kapsamda değerlendiriyoruz. Bursaray ile günlük yolcu kapasitesini günlük 270 binden 600 bine çıkarmak da en önemli hedefimiz" diye konuştu.


Kaçak yapı ile ciddi mücadele var


İmar barışının sona erdiğini, 2017 sonrasında yapılan binalarla ilgili taviz vermenin mümkün olmadığını kaydeden Aktaş, "Bursa’yı yaparak değil yıkarak güzelleştireceğiz. Seçimden yeni çıktığımız için demiyorum. Seçim döneminde de söyledim. Biz Bursa’da kaçak yapı, kaçak sanayi tesisleri oluşturarak bir arpa boyu yol alamayız. Şehri sağlıklı büyütemeyiz. Turizmden pay alamayız. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istirham ediyoruz." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:30
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayvan otlatma yüzünden anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
    1. Hayvan otlatma yüzünden anne ve oğlunu..
    2. Dalaman’daki kazada yaralanan 1..
    3. Özyeğin Üniversitesi'ne tepki:..
    4. Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’..
    5. "TBB'nin bir tek ideolojisi var..
    6. Başkan Gülsoy, Türk- Arap Odası..
    7. 10 bin kişiye aşure ikramı
    8. Büyükşehirden trafiği rahatlatacak..
    9. Siirt’te terör operasyonu: 10 gözaltı
    10. Batman'da kaybolan esnafın aracı bulundu
    11. Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek
    12. İBB Yaz İzci Kampı'na 6 bin kişi katıldı
    13. TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Liseli..
    14. Filipinler'de dang humması salgını
    15. Otomobil sürücüsü merdivenleri yol sandı
    16. Esenyurt’ta taksicilere şok uygulama
    17. VANTSO’dan, TOBB Hayati Yazıcı Fen..
    18. İzmit’te ağır hasarlı binalar nihayet..
    19. TBB Başkanı Feyzioğlu: “Gel vatanına..
    20. Myanmar’da tecavüze uğrayan 3..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim