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Aktüel

Bursa’da çalıntı araçlar parçalayarak satan zanlılar adliyeye sevk edildi

Bursa’da farklı zamanlarda çalınan 4 otomobil parçalanmış halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:12:16 -
Bursa’da çalıntı araçlar parçalayarak satan zanlılar adliyeye sevk edildi

Bursa’da farklı zamanlarda çalınan 4 otomobil parçalanmış halde bulundu. Polis ekiplerinin 50’ye yakın güvenlik kamerasını izlemesi sonucu tespit ettiği şüpheliler araçları parçaladıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Bursa’nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Gürsu ilçelerinden farklı zamanlarda çalınan 4 otomobil, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 50’ye yakın güvenlik kamerası incelenerek bir sanayi sitesinde parçalanmış halde bulundu. Ekipler güvenlik kameralarından tespit ettiği şüphelileri ise bir başka otomobili parçalarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçları çekici vasıtası ile taşıdığını tespit eden ekipler, çekici araç ve diğer malzemelere el koydu. Parçalanmış halde bulunan otomobiller sahiplerine teslim edilirken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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