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Aktüel Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Aktüel

Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 06:51:59 -
Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altınşehir Mahallesi 303'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine çevrede oturan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Üst katlarda oturan 3 kişi ve bir evcil köpek dumandan etkilendi.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Kurtarılan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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