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Aktüel Bursa'da ayağından zincirlenmiş bir çocuk evinde çıkan yangından kurtarıldı
Aktüel

Bursa'da ayağından zincirlenmiş bir çocuk evinde çıkan yangından kurtarıldı

Çocuğu zincirle bağlayan baba gözaltına alınırken küçük çocuk ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:12:11 -
Bursa'da ayağından zincirlenmiş bir çocuk evinde çıkan yangından kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, ayağından zincirlenmiş halde bulunan 10 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek üzere olay yerine geldi. Eve giren ekipler, bir odada ayağından yere zincirle bağlanmış haldeki Eyüp B. (10) ile karşılaştı. Balta ile zinciri koparan ekipler, küçük çocuğu dışarı çıkardı.

Yangında bir ayağından yaralanan çocuk, Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığını, evi yanan ailenin diğer fertlerinin ise başka bir eve yerleştirildiğini ve ihtiyaçlarının temin edildiğini söyledi. Çocuğu zincirle bağlayan baba Mehmet B'nin ise gözaltına alındığını belirten Seyitoğlu, olayın takipçisi olduklarını sözlerine ekledi.


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