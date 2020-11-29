Hangi illerde kreşler kapalı? | Koronavirüs salgını sebebiyle bazı illerde okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime ara verdi. Peki, Bursa’da anaokulları kapandı mı?

Bursa’da anaokulları ne zaman açılacak? | Bursa’da kreşler kapandı mı?

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, son dönemde Kovid-19 salgınında hızlı bir bir artış, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda bir takım yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, daha önce resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi kararının alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, resmi ana okulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceğinin belirtildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

Bu kapsamda, Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında ilimiz genelindeki resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Hangi illerde anaokulları kreşler kapalı?

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok ilde okul öncesi eğitim kurumları uzaktan eğitime geçti. Bursa’nın yanı sıra Ankara, İstanbul, Balıkesir, Edirne, Zonguldak, Kırklareli ve Tokat'taKovid-19 tedbirleri kapsamında ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği açıklandı.