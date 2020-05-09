Bursa’da amcasını öldüren zanlı ikinci kez serbest bırakıldı

Bursa’da babası ve amcası arasında çıkan arazi kavgasında babasını yaralayan amcasını silahla vurarak öldüren sanık, ikinci kez serbest kaldı. Bir üst mahkemece “Suç vasfının meşru müdafaa olarak değişme ihtimali” bulunduğu gerekçesiyle tahliye olup, tekrar tutuklanan sanık, aynı üst mahkemeye yaptığı itirazla ikinci kez serbest bırakıldı.

2019 mart ayında Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi’nde olay meydana geldi. Dedelerinden miras kalan arsayı paylaşmak için bir araya gelen Hasan Bozkurt (63) ile kardeşi İsmail Bozkurt (58) arasında tartışma çıktı. İsmail Bozkurt’un oğlu Halit Bozkurt’un da karıştığı tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Hasan ve İsmail Bozkurt kardeşler yaralandı. Yaralılardan İsmail Bozkurt, Çekirge Devlet Hastanesi’ne, Hasan Bozkurt ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan Bozkurt, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Halit Bozkurt, polise silah seslerini duyup geldiğini, babası ve amcasının birbirini vurduğunu anlattı. Ancak polis, şüpheli davranışlarda bulunan Halit Bozkurt’u yeniden sorguya aldı. El svabında barut izine rastlanan Halit Bozkurt, çapraz sorguda, amcası Hasan Bozkurt’u kendisinin vurduğunu itiraf etti. Halit Bozkurt, "Babam ve amcam, dedemden kalan arasa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Dün de yine kavga ederken amcam yanında getirdiği av tüfeği ile babamı vurmuş. Ben de silah sesini duyunca koşarak, gittim. Babamı yerde kanlar içinde görünce, beni de vurmasın diye yanımdaki silahla amcama doğru rastgele ateş ettim. Cinayeti babam değil, ben işledim’’ demişti.

Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderilirken, babası İsmail Bozkurt tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Baba-oğul hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı. Yapılan yargılama sırasında Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Halit Bozkurt’un ’suç vasfının meşru müdafaa olarak değişme ihtimali’ bulunduğu gerekçesiyle tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, savcının talebini reddetti.

Bunun üzerine sanık avukatı Seda Tutuş, bir üst mahkeme olan Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Üst mahkeme Halit Bozkurt’u tahliye etti. Yargılamayı sürdüren mahkeme Halit Bozkurt’u yeniden tutukladı. Avukat Seda Tutuş, üst mahkeme 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tutukluluğa itiraz dilekçesi verdi. Mahkeme heyeti, oy çokluğu ile Halit Bozkurt’u ikinci kez tahliye etti. Halit Bozkurt’la yargılamasını yapan Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin önümüzdeki celsede vereceği karar bekleniyor.