  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bursa'da akrabalar arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
Yerel

Bursa'da akrabalar arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akrabalar arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 07:04:00 -

İddiaya göre, Çukurköy Mahallesi 1. Ayok Sokak'ta, aralarında daha önceden miras meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında yeniden tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından bir kişi yanında getirdiği tüfekle Fatma Ö'ye ateş etti. Daha sonra çıkan arbedede Fatma Ö'nün oğlu Taner Ö. satırla ve gelini Esma Ö. darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23