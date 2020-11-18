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Aktüel Bursa'da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Aktüel

Bursa'da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:37:40 -
Bursa'da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Yürücekler Mahallesi Orhaneli-Bursa karayolunda bir aracı durdurdu.

Yapılan aramalarda aracın farklı bölümlerine zulalanmış 5 kilogram metamfetamin yakalandı.

Araçta bulunan H.A. ve M.S. gözaltına alındı.

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