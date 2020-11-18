Bursa'da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı
BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Yürücekler Mahallesi Orhaneli-Bursa karayolunda bir aracı durdurdu.
Yapılan aramalarda aracın farklı bölümlerine zulalanmış 5 kilogram metamfetamin yakalandı.
Araçta bulunan H.A. ve M.S. gözaltına alındı.