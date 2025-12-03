Bursa'da 1 milyon 200 bin TL' lik vurgun: Dev soygun! Tiny House'u çaldı!
Türkiye'den o ilimizdek tek katlı evi soyguncu hedef aldı. 1 milyon 200 bin TL' lik dev vurgun sonrası hakkında uyanık olunması çağrısı yapılırken vurgunu yaptı kafalari karıştırdı.
Mudanya'nın Eğerce Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
M.E.'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev çalındı.
M.E.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. 8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi.
Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.