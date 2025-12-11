  • İSTANBUL
Bakan Yerlikaya'dan kritik operasyon açıklaması! DEAŞ'a finans akışı böyle kesildi!
Gündem

Bakan Yerlikaya’dan kritik operasyon açıklaması! DEAŞ'a finans akışı böyle kesildi!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Yerlikaya’dan kritik operasyon açıklaması! DEAŞ'a finans akışı böyle kesildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke güvenliğini hedef alan terör yapılanmalarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyonun ayrıntılarını duyurdu. Bakan Yerlikaya, DEAŞ’a finans sağlayan ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan 92 şüphelinin başarılı bir çalışmayla yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürütülen operasyonlara devam edildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi; "DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi Jandarmamızın 2 haftadır süren operasyonlarında yakaladık. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi."

Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap
Gündem

Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yolsuzluk davasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu hakim karşısında dut yemiş bülbüle döndü. Salonda telefon i..
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!
Dünya

NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!

Rusya ile olası savaşa hazırlanan NATO, AB’nin himayesi altında Ege ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak olan bir karayolu inşa ediyor. Bu p..
