Bursa Yenişehir’e modern yaşam alanı

Hasan Özan Bursa

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ilçelerdeki yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Kestel ve Gürsu’da yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kapalı Pazar Alanı ve Otopark projelerinin bir benzeri Yenişehir ilçesinde de hayata geçiriliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu proje ile halkımız Pazar alışverişlerini yaz kış daha sağlıklı bir ortamda yapma imkanı bulacak. Aynı zamanda otopark olarak hizmet verecek proje ile ilçe merkezinde parklanmalardan yaşanan trafik sıkışıklığı da ortadan kalkmış olacak. İnşaat çalışmalarını başlattık. Projemizi kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.