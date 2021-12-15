Bursa yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Bursa okullar var mı?
Bursa okullar kar tatili mi? Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Bursa’da yaşayan öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Bursa’da okullar tatil oldu mu? Yarın Bursa’da okula var mı?
Kar yağışı sebebiyle okullara zaman zaman ara verilebiliyor. Bursa’da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple yarın Bursa’da okul olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Bursa’da okullar tatil mi?
Bursa yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Bursa okullar var mı?
Bursa’da kar yağışı etkili oluyor. Yükse yerlerin beyaz örtüye büründüğü belirtiliyor. Bu sebeple Bursa’da yaşayanlar yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.