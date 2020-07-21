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Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası

Karkas kuzu etinin kilogramı en yüksek 48 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:40:05 -
Bursa Ticaret Borsası

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları şöyle:

Ürün Miktarı En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuzu eti (karkas) Kg 47,00 48,00
Dana eti (karkas) Kg 35,00 39,70
Dana eti (but) Kg 37,00 37,00
Dana (canlı) Kg 18,50 20,00
Kuzu (canlı) Kg 26,00 26,00
Sığır (canlı) Kg 15,00 15,00




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