Bursa Teknik Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bursa Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacak. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar 16. günün mesai saati bitiminde sona erer.

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı “hizmet belgesini” başvuru formuna ekleyerek ibraz edecekler. Yabancı Ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şart.



Başvuruların Profesör ve doçent kadrosu için Rektörlüğe (Personel Daire Başkanlığına); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için ilgili Fakülteye yapılması gerekmekte. Eksik ve onaysız belgelerle süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki ecikmeler kabul edilmeyecek. Profesörler Doçent kadrosuna, Doçentler Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.



Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler www.btu.edu.tr adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

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