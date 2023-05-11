Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava engeli
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 6'sı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 6'sı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
Duyuruya göre, saat 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de aynı gerekçeyle yapılamayacak.