0553 313 94 23

Bursa iş dünyası üretim maliyetlerinin düşürülmesini bekliyor

İş dünyası temsilcilerinin en önemli beklentileri arasında üretim maliyetlerinin düşürülmesi geliyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:18
Bursa iş dünyası üretim maliyetlerinin düşürülmesini bekliyor

İş dünyası temsilcilerinin en önemli beklentileri arasında üretim maliyetlerinin düşürülmesi geliyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin hassas süreçten geçtiği bir dönemde başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere üretim maliyetleri üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Burkay, “Döviz kurlarında yaşanan düşüşle birlikte enerji fiyatlarının aşağı çekilmesini talep ediyoruz” dedi.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin hassas bir dönemde ekonomi yönetiminin proaktif yaklaşımı ile üretici firmalar için çok önemli destek mekanizmalarının harekete geçirildiğine işaret etti. Bununla birlikte yeni ekonomi programında da belirlenen faiz ve enflasyonda hedeflerin tutturulmasına dönük olumlu gelişmelerin yaşandığını belirten Başkan Burkay, “Diğer taraftan döviz kurları da gerilemeye başladı. Ancak üretim sektörünün en önemli girdilerinden olan elektrik ve doğalgaz maliyetleri, yılbaşından bu yana yüzde 50’nin üzerinde arttı. Enerji maliyetlerindeki değişkenlik ve sürekli artış, tüm işletmelerimizin üretim maliyetlerine de yansımaktadır. Yatırımları artırmak, ihracattaki başarımızı sürdürülebilir kılmak ve istihdam piyasasının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla sanayicimizin üzerindeki yükleri hafifletmek zorundayız. Bu kapsamda indirim beklediğimiz bir dönemde artan doğalgaz fiyatları ile birlikte elektrik fiyatlarının da gözden geçirilmesini ve gerekli indirimlerin yapılmasını arzu ediyoruz” dedi.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, enerji birim maliyetinin yanı sıra enerji fonu, elektrik tüketim vergisi, katma değer vergisi ve son kaynak tedarik tarifesinin en önemli kalemlerinden biri olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tutarının da önemli fiyat farklarına sebep olduğuna dikkat çekerek, “Bu kapsamda enerji maliyetlerinde sanayicimizin lehine iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın temmuz ayı olağan meclis toplantısında meclis üyeleriyle gerçekleştirilen ankette de iş dünyası temsilcilerinin en önemli beklentisinin başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere üretim maliyetlerinin düşürülmesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlahiyatçı Emin Işık son yolculuğuna uğurlanıyor
    1. İlahiyatçı Emin Işık son yolculuğuna..
    2. Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
    3. Mersin'de yaralı sincap tedaviye alındı
    4. CHP Muğla milletvekilinin babası..
    5. Galatasaray Emre Mor'u resmen açıkladı
    6. Emeklilere konut için Başkan Sekmen..
    7. Kahta Belediyesi’nden Kahta 02 Spor’a..
    8. Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı..
    9. “Anlaşmasız ayrılık ani şok yaratır”
    10. ORAN’dan Bölgeye 60 milyon liralık..
    11. 3 gün önce kaybolan Hüseyin her yerde..
    12. Çocuklar yaz kuran kursu şenliğinde..
    13. Yaralı halde bulunan Karaca, tedavi..
    14. Murat Kurum'dan önemli açıklamalar
    15. ‘Değerli zamanlar’ projesine Bakan..
    16. Ninova Park AVM kadrosunu genişletmeye..
    17. Yuvadan düşen yavru serçe kurtarıldı
    18. Limontepe’de coşkulu temel atma töreni
    19. Asırlık çınarlar bakıma alındı
    20. Körfez’den Düzce’ye yardım eli uzandı
    21. Jandarma’dan sikke operasyonu
    22. Menemenspor, Halil İbrahim Sönmez'i..
    23. Manavgat’ta hırsızlık şüphelileri..
    24. Kandıra Miço Koyu her gün temizleniyor
    25. Muhtarlarla Sıfır Atık Toplantısı
    26. Bulgaristan'da Afrika domuz vebası..
    27. Darbeci Hafter havadan vurdu! Ölü ve..
    28. Fas'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda..
    29. Köyceğiz’de tomruk yüklü tır devrildi
    30. Batmanlı muhtarlardan Dicle Elektrik’e..
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin