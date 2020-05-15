  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri'nden kıssadan hisse

Peygamber efendimizin sahabelerine anlattığı kıssa

Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Yunus Emre ve Molla Kasım

Şâh-ı Nakşibend Hazretleri kıssası
için kalan
Yerel

Bursa için son 75 yılın en sıcak mayıs ayı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için mayıs ayında son 75 yılın en yüksek sıcaklığının olacağı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:49:44 -
Bursa için son 75 yılın en sıcak mayıs ayı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için mayıs ayında son 75 yılın en yüksek sıcaklığının olacağı uyarısında bulundu. Özellikle yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında sıcaklıkların 9-13 derece yükseleceği tahmininde bulunarak turuncu uyarıda bulundu. Uzun yıllar mayıs ayında bu yükseklikte bir sıcaklığın kaydedilmediği ve son 75 yılın en yüksek sıcaklığının olacağı belirten açıklamada vatandaşların, özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş açısının dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı