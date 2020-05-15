Bursa için son 75 yılın en sıcak mayıs ayı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için mayıs ayında son 75 yılın en yüksek sıcaklığının olacağı uyarısında bulundu. Özellikle yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında sıcaklıkların 9-13 derece yükseleceği tahmininde bulunarak turuncu uyarıda bulundu. Uzun yıllar mayıs ayında bu yükseklikte bir sıcaklığın kaydedilmediği ve son 75 yılın en yüksek sıcaklığının olacağı belirten açıklamada vatandaşların, özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş açısının dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulunuldu.