Bursa fay hattı nereden geçiyor? Bursa’da fay hattı nerede?

Bursa deprem fay hattı nereden geçiyor? Türkiye deprem bölgesi olduğu her daim bilinmesine rağmen depreme karşı binalar sağlam yapılmadığı görülmekte. Özellikle de 1999 depremi öncesinde yapılan binaların depreme dayanıklı olmadığı son Izmir’de depremiyle bir kez daha gözler önüne serildi. İzmir depremi çok geniş bölgede etkili olurken Bursa’da İzmir depremini hisseden iller arasında yer aldı. Bursa bir deprem bölgesi ve şehir merkezinden geçen aktif fay hatları var. Peki, Bursa’da fay hattı nerede? Bursa'da 3 tane fay hattı bulunmakta. Marmara Denizi'nden, Gemlik'ten ve şehir merkezinden geçen 3 hat var. Üçünden birinde yaşanacak deprem 1855'i yeniden yaşatabilir.

Bursa fay hattı nereden geçiyor?

Olabilecek Marmara depreminden elbette Bursa da etkilenecektir. Bursa'yı etkileyecek olan deprem sadece Marmara Denizi içindeki faylar değil, İznik'ten başlayıp Gemlik, Mudanya, Karacabey'e doğru devam eden Kuzey Anadolu fay hattının orta kolu üzerinde oluşan depremlerdir. Burada olabilecek bir depremde İstanbul'un etkilenmesi de söz konusudur. 1855 yılında olmuş ve küçük kıyamet olarak adlandırılan depremin, İnegöl'den başlayarak Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa'dan devam eden bir fay hattıdır. Bu orta ve güney kolu olarak adlandırılan her iki fay hattının da yerleşim yerlerinin içinde geçmektedir.

MTA deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın