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Aktüel

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:12:54 -
Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokaklar boş kaldı

BURSA (AA) - Bursa, Balıkesir ve Eskişehir, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle günü sessiz geçiriyor.

Bugün başlayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarında yoğunluk gözlemlenmedi.

Eskişehir'de normalde yoğunluğun fazla olduğu Sakarya, Cengiz Topel, İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri, Porsuk Çayı çevresi ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

Balıkesir'de de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin belli noktalarında uygulama yapan ekipler, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların sokakta bulunmasına izin vermedi.

Salgın öncesi kent merkezinde yoğunluğun bulunduğu Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Kızılay ve Anafartalar caddelerinde vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşandı.

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