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Yerel Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Yerel

Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 08:29:00 -
Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Öte yandan 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

 

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