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Bursa Cezaevi’nde Akit yasağı

Daha önce Tekirdağ ve Gaziantep cezaevlerinde uygulanan Akit yasağı şimdi de Bursa’ya sıçradı. Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’nde Akit gazetesine ambargo uygulandığı belirlendi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:52
Bursa Cezaevi’nde Akit yasağı

Yerli, milli ve manevi yayınlarıyla çeyrek asrı aşkın süredir İnananların yüz akı olan Akit’e yönelik yasak ve yaptırımlar yer yer devam ediyor. Daha önce bazı ceza ve infaz kurumlarında uygulanan, ancak haberlerimiz sonrası kaldırılan Akit yasağının, bu kez Bursa Cezaevi’nde hortladığı öğrenildi.

Mahkûmlar Akit’e hasret

Daha önce Tekirdağ ve Gaziantep cezaevlerinde uygulanan Akit yasağı Bursa’ya sıçradı. Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’nde Akit gazetesine ambargo uygulandığı belirlendi. Komple bir koğuşun 2 aydan bu yana ısrarla talep ettiği Akit gazetesinin mahkûmlara verilmediği öğrenildi. Akit gazetesinin bırakılmadığı koğuşa zaman zaman  farklı gazetelerin teslim edildiği kaydedildi. Müslümanların haykıran sesi olan Akit’i ısrarla talep eden mahkumların 60 günü aşkın süredir gazetelerine hasret kaldığı, Akit okuyamayan mahpusların hak gaspı nedeniyle mağduriyet yaşadıkları bildirildi.

Akit’e yasak uygulamak suçtur

Milli ve manevi değerlere sahip çıkan medya kuruluşu olarak ısrarla Akit’i talep eden mahkumlara uygulanan ve suç unsuru taşıyan yasağın ne zamana kadar sürdürüleceği merak konusu oldu. Ulaşmak istediğimiz Bursa H Tipi Cezaevi yönetimi sorularımızı cevapsız bıraktı. Defalarca görüşme talebinde bulunduğumuz cezaevi idaresinin tatilde olduğu, notumuzun kendilerine ulaştırılacağı söylense de haberimizin hazırlanma aşamasının son saniyesine kadar herhangi bir geri dönüşte bulunulmadı.

Daha önce de yasaklamışlardı

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi ve Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi’nin Akit Medya’ya yönelik ambargosu, yayınladığımız tepki haberleriyle kırılmıştı. Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde Akit TV’ye uygulanan yasak 10 Temmuz 2015’teki “Uyanık Müdür’den Akit TV’ye yasak” başlıklı haberimizin ardından kaldırılmıştı. Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi’nde Akit gazetesine uygulanan yasak kararından ise, 22 Nisan 2019’daki “Cezaevinde Akit’e ambargo” manşetimiz sonrasında dönülmüştü.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:52
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