Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan kentsel dönüşüm açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, olası deprem riskine karşı planlama yaptıklarını belirterek, "Bursa'nın geleceği kentsel dönüşümdür. Bu dönüşüm ya bizlerin elinde kontrollü ve planlı biçimde gerçekleşecek ya da maalesef deprem sebebiyle canların kaybı, milli servetin hebasıyla olacak. Seçim hepimizin." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısı Alinur Aktaş başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, depremin ilk gününden beri Gaziantep ve Hatay'da yaptıkları çalışmaları ve bölgeye dair izlenimlerini anlattı.

Elazığ'ın da afet bölgesi ilan edilmesinin ardından 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremle birlikte Türkiye genelinde büyük bir yardım seferberliğinin başlatıldığını kaydeden Aktaş, bu seferberliğe Bursa'nın büyük destek verdiğini hatırlattı.

Bölgede bugüne kadar bine yakın personel ve 300'ü aşkın araç ve ekipmanla hizmet verdiklerini dile getiren Aktaş, toplanan yardımların dağıtımı, seyyar tuvalet, çadır kent ve konteyner kent kurulumuyla görevlendirildikleri Hatay'daki çalışmalarının da kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bursa'nın da deprem kuşağında olduğunu anımsatan Aktaş, deprem riskine karşı yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bursa'nın geleceğinin kentsel dönüşümde olduğunu belirten Aktaş, "Bu dönüşüm ya bizlerin elinde kontrollü ve planlı biçimde gerçekleşecek ya da maalesef deprem sebebiyle canların kaybı, milli servetin hebasıyla olacak. Seçim hepimizin. Bursa'nın bir geleceğinin olabilmesi için atacağımız her adım kentsel dönüşüme çıkacak. Bu işi belediyelerin görevi olarak yürüttüğü rutin bir faaliyet olarak görmüyoruz. Her gün ekranlarda görmekte olduğumuz manzaranın da açıkça gösterdiği gibi bu iş, vatandaşlarımızın canını kurtarmakla eşdeğerdir. Biz bu anlayışla kentsel dönüşümü yüksek bir hedef olarak görüyoruz." dedi.

"Yaklaşık 650 bin yapının bina envanterini oluşturmaktayız"

Türkiye’de zemin tehlike haritalarını çıkartan ilk üç ilden birisinin Bursa olduğuna dikkati çeken Aktaş, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar birçok veriyi topladık, analizlerini yaptık. Halen yürütmekte olduğumuz çevre düzeni planı çalışmasının veri toplama sürecinde bütün ilimizin zemin durumunu, TÜBİTAK ile birlikte 3 yıl süren çalışmanın sonunda ortaya koyduk. 2020 yılından beri devam eden süreçte ilimizdeki yaklaşık 650 bin yapının bina envanterini oluşturmaktayız. Yüzde 80'ini de tamamlamış durumdayız. Yapıları kat yüksekliği, yapım yılı gibi kriterlere göre sınıflandırıyoruz. Merkez Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu, Kestel ilçeleri için bu çalışma tamamlandı, diğer ilçelerimiz için de bu analizi kısa sürede tamamlamış olacağız. Bir diğer adımımız bu yapıların risk durumlarının da ortaya konmasıdır. Elde edilen veriler, JICA ile yürütülen çalışmaya altlık teşkil edecek. JICA ve belediyemizce ortaklaşa yürütülen Deprem Risk Azaltma ve Önleme Projesi ile muhtemel bir depremde, ilimizde hasar riski yüksek alanlar belirlenecek."

1968 bina yıkılacak

Halen farklı ilçelerde 10 bölgede kentsel dönüşüm uygulamasının yürütüldüğünü veya planlama sürecine dahil edildiğini dile getiren Aktaş, "Beş yıllık süreçte kentsel dönüşüm ve riskli yapı çalışmaları kapsamında 352 binada 2 bin 180 bağımsız bölümü yıktık. Bu yıl bin 270 bağımsız bölümün inşaatını tamamlayıp Yiğitler, Sıcaksu ve Beşyol'da hak sahiplerine teslim edeceğiz. 2023 yılında Bursa genelinde devam eden ve hedeflenen toplam 870 bin metrekare proje alanında bin 968 binada 7 bin 592 bağımsız bölüm yıkılarak 9 bin 980 adet konutun inşaatına başlanacak. Yaptığımız çalışmalar sadece afet öncesine yönelik değil afet sonrası için de hazırlanmaktayız ama öncelikle deprem öncesine ivedi olarak çalışmak zorundayız. Bu konuda hepimize sorumluluk düşmektedir. Hepimiz taşın altına elimizi koymak durumundayız. Canımız yanmadan tedbir almak mecburiyetindeyiz. İnsanlarımızı korumak bizim boynumuzun borcu. Rabbim, böylesi büyük felaketlerden ülkemizi, milletimizi ve devletimizi korusun." dedi.