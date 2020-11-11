Burs veren vakıflar

Vakıflar tarafından verilen burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler özellikle de yeni üniversiteli olanlar hangi kurumların ve vakıfların burs verdiğini öğrenmek istiyor.

İSTANBUL TİCARET ODASI

Burs başvuru tarihi eylülde ‘ito.org.tr’de açıklanacak. İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans öğrencileri ve ÖSYM tarafından yüzde 100 bursla vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilere burs veriliyor. Geçen yıl burs miktarı 665 TL’ydi. 9 ay boyunca burs veriliyor.

ANADOLU VAKFI

Burs başvuruları, her yıl 1-30 Eylül arasında online (anadoluvakfi.org.tr) olarak yapılıyor. Farklı kurumlardan alınan burslar, başvuruya engel değil. Burs 9 ay süresince aylık olarak veriliyor.

SEMA YAZAR VAKFI

Sadece Ankara’daki devlet üniversitelerinin öğrencilerine burs veriliyor. Ara sınıfta okuyan öğrencilerin burs başvurusu kabul edilmiyor. Burs başvuru tarihi ve miktarı eylülde ‘semayazar.org.tr’de yayınlanacak.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI

Burs başvurusu 19 Ağustos’ta başladı, 13 Eylül’de sona erecek. Aylık 400 TL burs veriliyor. Vakfın bursuna sadece tıp, eczacılık, hemşirelik, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerinde okuyan öğrenciler başvurabilecek. Başvurular, belirtilen tarihlerde ‘ssyv.org.tr’den yapılabilecek.

ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI

Burs başvuruları başladı ve 3 Eylül’de sona erecek. Başvurular vakfın web sitesinden (celikelegitimvakfi.org) yapılıyor. İstanbul’daki devlet veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarını tam burslu kazanan başarılı öğrenciler burstan yararlanabiliyor. Aylık burs miktarı 700 TL olup, 12 ay veriliyor.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 ay boyunca aylık 250 TL ödenecek. Anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere öncelik tanınıyor. Başvurular, sadece ‘vgm.gov.tr’den yapılabilecek.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

Başvurular, ‘cev.org.tr’den alınıyor. İstanbul’daki devlet ya da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyan, geliri düşük öğrencilere burs veriliyor.

VEHBİ KOÇ VAKFI

Vakıf, geçen yıl aylık 625 TL burs verdi. Bu yılki miktar eylül ayında netleşecek. 10 ay süre ile verilen burs, sadece belirlenen devlet üniversitelerinde (Akdeniz, Atatürk, Boğaziçi, Dokuz Eylül, Fırat, Gaziantep, Harran, İstanbul Teknik, Marmara-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi- Mersin, Muğla Sıtkı Koçman, Ondokuz Mayıs, ODTÜ, Selçuk, Uludağ ve Van 100. Yıl) okuyan öğrencilere veriliyor. www.vkv.org.tr

KYK KREDİSİ VE BURSU

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hem kredi (geri ödemeli) hem de karşılıksız burs veriyor. KYK burs ve kredi başvuruları ekim ayında e-devlet aracılığı ile yapılıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor. KYK, burs alan öğrenciye kredi, kredi alan öğrenciye ise burs vermiyor.

TÜBİTAK’A BAŞVURULAR EKİMDE

Burstan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda belli sıralamada yer alarak, TÜBİTAK’ın belirlediği alanlara yerleşen öğrenciler yararlanıyor. Başvurular ekimde başlıyor. Aylık burs miktarı 750 TL ile 2 bin TL arasında. Ulusal Bilim Olimpiyatları ve Uluslararası Proje Yarışması’nın sonucuna göre ÖSYM kılavuzunda belirtilen bölümlere yerleşen öğrencilere de aylık 1750 TL ile 5 bin TL arasında burs imkanı tanınıyor.

SABANCI VAKFI

Burs, üniversiteye girişle başlayıp mezuniyete kadar sürüyor. Geçen yıl lisans öğrencileri için aylık 600 TL olan burs miktarı, bu yıl eylülde belirlenecek. Sadece Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul- Cerrahpaşa, İTÜ, Marmara, ODTÜ ve Yıldız Teknik üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs veriliyor.

TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV)

TEV’in üniversite öğrencilerine yönelik 2 bursu var. Biri başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilen ‘TEV Üniversite Bursu’. Aylık 700 TL. İkincisi de üniversite sınavında ilk 5 binde yer alan öğrencilere verilen ‘TEV Üstün Başarı Bursu’. Bu burs aylık 1.400 TL.

MEHMET ZORLU VAKFI

Belirlenen devlet ve vakıf üniversitelerinin sadece iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik, hukuk, endüstriyel tasarım, matematik, fizik ve kimya bölümlerinde okuyan, başarı ve ihtiyaç kriterini karşılayan öğrencilerine burs veriliyor. Başvurular, burs kapsamındaki üniversitelerin burs ofislerine yapılıyor. Vakıf burs başvurusu almıyor. Burs miktarı eylülde belli olacak. 9 ay ödeniyor. www.mzv.org.tr

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Sadece İstanbul’daki devlet üniversitelerinin öğrencilerine burs veriliyor. Bu yıl lisans öğrencilerine 8 ay boyunca 300 TL burs sağlanacak. Ailesi kırsal kesimde ikamet eden, anne ve babadan birisi veya ikisi de hayatta olmayan başarılı öğrencilere öncelik tanınıyor.

TOPLUM GÜNÜLLÜLERİ VAKFI

Aylık burs miktarı 250-500 TL arasında olup, 10 ay süreyle veriliyor. Burs alan öğrencilerin haftada en az 4 saat ya da ayda en az 16 saat Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki projelerde ve etkinliklerde gönüllü çalışmalar yapması bekleniyor. Kardelenler Bursu, Öğretmen Çocukları Bursu ve Soma Madenci Çocukları Bursu başta olmak üzere farklı burs seçenekleri var.

ALARKO HOLDİNG

İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde son sınıf veya lisansüstü öğrenim gören 5 öğrenciye Üzeyir Garih Bursu veriliyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 2, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 2 ve Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden bir öğrenci olmak üzere, bu üniversitelerde son sınıfta veya lisansüstü öğrenim gören öğrencilere de İshak Alaton Bursu veriliyor. Üzeyir Garih ve İshak Alaton bursları, Alarko Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Destek Vakfı tarafından karşılanıyor. Alarko Eğitim-Kültür Vakfı da burs imkanı sunuyor. Aylık burs geçen yıl 510 TL’ydi. Başvurular, üniversitelerin burs ofislerine yapılacak. www.alarko.com.tr

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI

İstanbul Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi üniversitelerinin mühendislik, işletme ve iktisat fakülteleri ile Uludağ ve Afyon Kocatepe üniversitelerinin hukuk fakültelerinde okuyan öğrencilere burs veriliyor. Öğrenciler 12 ay süreyle burs alıyor. www.bkv.org.tr

ELGİNKAN VAKFI

Vakfın bursuna İTÜ, İstanbul, ODTÜ, Boğaziçi, Ege, Yıldız Teknik ve Celal Bayar üniversitelerinde okuyan öğrenciler başvurabiliyor. Aylık 400 TL olan burs, 12 ay süreyle veriliyor. Burs başvuruları, eylülün başında burs programında yer alan üniversitelerin burs ofislerine yapılacak. www.elginkanvakfi.org.tr