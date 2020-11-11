Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler, kayıtlarını yaptırmaya başlarken bir yandan da burs arayışına girdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), eğitim başladıktan sonra ekim ayında burs başvurularını alıyor. Burs kazanamayan öğrencilere ise geri ödemeli öğrenim kredisi hakkı tanınıyor. Şu an 550 TL olan bursların önümüzdeki dönem artması bekleniyor. KYK’nın dışında birçok vakıf, dernek ve özel şirket de burs veriyor. Aylık 1400 TL’ye kadar çıkan bursların yanı sıra staj, eğitim, kültür etkinliklere katılım gibi olanaklar da sağlanıyor.

Burs veren kurumlar hangileri?

Burs veren kurumlardan bazıları şunlar:

Türk Eğitim Vakfı

TEV, bugüne kadar 250 binin üzerinde öğrenciye burs verdi. Vakıf, ara sınıflar için not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olma şartı arıyor. SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme ilk 5000’den giren öğrenciler ise Üstün Başarı Bursu’ndan faydalanabiliyor. Üniversite bursları 700 TL, Üstün Başarı Bursu 1400 TL. Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu’nun kapsamını genişleten TEV, vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları başta olmak üzere koronavirüse yakalanıp vefat edenlerin çocuklarına da burs verecek.

Sütaş

Ankara, Boğaziçi, Ege, Fırat, Orta Doğu Teknik, Uludağ, Yıldız Teknik üniversitelerinde veterinerlik, bilgisayar, gıda, makine, elektrik ve elektronik, işletme gibi bölümlerin öğrencilerine burs veriyor. Üstün Başarı Bursu 675 TL, Başarı Bursu 475 TL. Ayrıca mentorluk desteği, staj, tez çalışmalarına destek gibi imkânlar da sunuluyor.

Sabancı Vakfı

Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik üniversitelerinin öğrencilerine burs veriyor. Bursların geçen yılki miktarı 700 TL’ydi.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı

Vakfın burs programına, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan üniversitelerde mühendislik eğitimi gören öğrenciler başvurabiliyor.

Darüşşafaka Cemiyeti

Anne, baba veya her ikisi de olmayan öğrencilere burs veriliyor. YKS sonucuna göre, yerleştirildiği puan türünde ilk yüzde 20’lik dilimde yer alma, lisans programını kazanma, ara sınıflar için az 2,5 not ortalaması gibi şartları var. Aylık 700 TL olmak üzere 9 ay süreyle verilmekte.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

Tıp, eczacılık, hemşirelik, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerinde okuyan öğrencilere burs sunuyor. Ayda 450 TL olan bursa başvurmak için not ortalamasının en az 2 olması şartı var.

Cevdet İnci Vakfı

Ege Bölgesi’ndeki devlet üniversitelerinde eğitim alan öğrencilere burs veriyor. Ara sınıflarda not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması şartı var. Aylık 400 TL burs sağlanıyor.

Çelikel Eğitim Vakfı

İstanbul’daki devlet üniversitelerinin veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına yerleşen öğrencilere burs sağlıyor. 12 ay süreyle aylık 750 TL veriliyor. Vakıf, maddi desteğin yanı sıra eğitim, gönüllülük, konser, tiyatro, kitap hediyeleri gibi olanaklar da sağlıyor.

Burs veren kurumlar ve vakıflar hangileri

Gençler üzerine yapılan araştırmalarda ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Universum En Çekici İşverenler Araştırması. 40 ülkede, 3 bin 351 üniversiteden, 1 milyon 179 bin 904 katılımcıyla yapılan araştırmanın Türkiye etabında, gençlerin şirketlerden neler beklediği ortaya konuldu.

Türkiye’den 55 üniversiteden, 54 bin 597 öğrenci ve ortalama 4,3 yıl iş deneyimi olan 17 bin 25 genç profesyonelden edinilen bilgileri kapsayan araştırma, önceki yıllarda ilk sıralarda çıkan kariyerci ve avcı profillerinin daha yüksek oranda yerini çokulusçu profile bıraktığını ortaya koyuyor. Araştırmada yer alan diğer ilginç sonuçlar şöyle:

- Z kuşağının çokulusçu profili Y kuşağının epey önüne geçmiş görünüyor.

- Öğrencilerin yüzde 78’i, genç profesyonellerin yüzde 76’sı Türkiye dışında kariyer yapmak istiyor.

- Gençlerin şirketlerden en önemli beklentileri eğitim ve gelişime yatırım.

- Gençlerin potansiyel işverenlerine ulaşmakta en sık kullandıkları kanallar yüzde 96’yla dijital mecralar.

- Öğrencilerin en çok geliştirmek istedikleri yetkinlikler zaman yönetimi, esneklik, iletişim ve takım çalışması.

- Genç çalışanların yarısı pazartesi günleri işe enerjik gittiğini söylüyor.