Hangi şirketler burs veriyor? | Milyonlarca öğrenci eğitim hayatlarını kaliteli bir şekilde geçirmeleri için burs desteğine ihtiyaç duyuyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteleri için pek çok kurum ve kuruluş burs imkanı sağlıyor. Peki, hangi kurumlar burs veriyor? | Burs başvurusu yap

Burs veren kurumlar hangileri?

Öğrenciler ve aileleri hangi kurum ve kuruluşların burs imkanı sağladığını araştırıyor. KYK ve VGM’nin yanı sıra dernekler, vakıflar, belediyeler, kaymakamlıklar, özel şirketler başarılı öğrencilere burs veriyor.

TÜBİTAK, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul Ticaret Odası, Türk Eğitim Vakfı, Anadolu Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Dil Kurumu burs veren vakıflar arasında yer alıyor.