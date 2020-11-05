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Eğitim Burs veren kurumlar hangileri?
Eğitim

Burs veren kurumlar hangileri?

Öğrenci burs başvuru | KYK ve VGM burslarının yanı sıra pek çok kurum öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Bu sebeple ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri hangi kurumların burs verdiğini araştırıyor. Peki, hangi kurumlar burs veriyor? | Burs başvurusu yap | Belediyeler burs veriyor mu?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:09:00 -
Burs veren kurumlar hangileri?

Hangi şirketler burs veriyor? | Milyonlarca öğrenci eğitim hayatlarını kaliteli bir şekilde geçirmeleri için burs desteğine ihtiyaç duyuyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteleri için pek çok kurum ve kuruluş burs imkanı sağlıyor. Peki, hangi kurumlar burs veriyor? | Burs başvurusu yap

Burs veren kurumlar hangileri?

Öğrenciler ve aileleri hangi kurum ve kuruluşların burs imkanı sağladığını araştırıyor. KYK ve VGM’nin yanı sıra dernekler, vakıflar, belediyeler, kaymakamlıklar, özel şirketler başarılı öğrencilere burs veriyor.

TÜBİTAK, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul Ticaret Odası, Türk Eğitim Vakfı, Anadolu Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Dil Kurumu burs veren vakıflar arasında yer alıyor.

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