Burnunuz koku almıyorsa, dikkat!



Bunama 5 yıl öncesinden basit bir koku testiyle tahmin edilebiliyor..

Koku alma duyunuzda sıkıntı yaşıyorsanız, lütfen bir hekime görünün. Tedbir nedir, öğrenin.

Yakın zamanda yapılan araştırmaya göre 5 yaygın kokudan en az dördünü ayırt edemiyorsanız bunamaya yakalanma riskiniz 2 kat daha fazla.

Hayret bi'şi! Ama gerçek.. Chicago Üniversitesi araştırmacılarının çalışması bunamanın koku alma hissinin azalmasından anlaşılabileceğini gösterdi.

57 ve 85 yaş aralığındaki katılımcılar arasında yapılan deneyde zorluğu artırmak için nane, balık, portakal, gül ve deri gibi keskin kokular kullanıldı.

İlk testlerin sonucu alındıktan 5 yıl sonra kokuların hiçbirini ayırt edemeyen katılımcıların neredeyse hepsine bunama teşhisi konuldu.

1 veya 2 doğru cevap veren katılımcıların %80'i de bunamaya yakalandı.

Araştırmanın baş yazarı Prof. Jayant Pinto koku hissinin kaybedilmesinin bunamayla bağlantılı olduğunu belirtti.



Jayant Pinto, halk sağlığı bağlamında sinonazal ve duyu bozukluklarını (olgunlaşma dahil) ve yaşlanmayı araştıran cerrah bilim adamıdır. Pinto, aynı zamanda, alerji ve koku alma bozukluklarının yönetimi de dahil olmak üzere, burun ve sinüs hastalıklarının kapsamlı, en ileri tıbbi ve cerrahi bakımını kapsayan aktif bir hekim.

"Koku hissini kaybetmek büyük bir hasarın gerçekleştiğinin belirtisi" diyor.

Bulgular bunamayı olmadan fark etmek ve önlem almak için önemli bir rol oynuyor.

Önceden fark edilirse birtakım ilaçlar ve sağlıklı bir diyet ve daha fazla egzersiz gibi hayat tarzınızda değişiklikler ile hastalığın kontrolü alması engellenebiliyor.