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Burnumuz bizim için ne kadar önemli

Burun estetiği ameliyatlarının yapılış sebebi sadece güzel burunlar elde etmekle sınırlı değil.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:06
Burnumuz bizim için ne kadar önemli

Burun estetiği ameliyatlarının yapılış sebebi sadece güzel burunlar elde etmekle sınırlı değil. Fonksiyonel burun estetiği ile nefes ve koku almanın iyileşmesi de sağlanıyor. Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fikret Kasapoğlu konu hakkında bilgi verdi.


Fonksiyonel burun estetiğinin dış görünümün yanı sıra burnun çok daha önemli olan nefes ve koku alma gibi fonksiyonlarının düzeltilmesi ya da korunması sağladığını belirten Doç. Dr. Fikret Kasapoğlu, ‘’Estetik, yıllardan beri var olan bir kavram olmakla beraber günümüzde daha fazla oranda gerek kadın, gerekse erkeklerin yaşamında önem taşıyan konulardan biri haline gelmiştir. Araştırmalara göre en yaygın yaptırılan estetik operasyonların başında estetik burun ameliyatı gelmektedir.Kıyafetimiz, duruşumuz, mimiklerimiz ve yüzümüzün şekli iletişim açısından birer mesaja sahiptir. Estetik burun ameliyatları; Türk halkı tarafından burun küçültme ameliyatı olarak bilinse de, aslında yüzün karakterini yeniden belirleyen ve kimi zaman sadece küçük değişiklikler ile kişinin yüz ifadesinde pozitif etkiler yaratan bir operasyondur’’ dedi.


Kasapoğlu, ‘’Burun estetik ameliyatı yüz gelişimi tamamlandıktan sonra yapılabilir. Bu sınır kabaca genç kızlarda 16-17 yaş, erkeklerde ise 17-18 yaş olarak tanımlanabilir. Ancak ciddi fonksiyonel sıkıntısı olanlarda burun tıkanıklığının yüz gelişiminde yaratacağı kalıcı etkileri engellemek amacıyla daha erken yaşlarda, burun büyüme noktalarına zarar verilmedende ameliyat yapılabilmesi mümkündür. Burnunuzdaki şekil bozukluğunun yüzünüzde oluşturduğu negatif etki ya da mutsuz ifade ameliyat sonrası kaybolacağından, çevrenizdeki kişiler burun ameliyatından daha fazlasını hissedecektir. Çevremizdeki kişilerden gelen olumlu tepkiler de özgüvenimizin yükselmesinde son derece yardımcı olacaktır. Doğal Güzellik için Bütünlük Önemlidir.Tüm bunların yanında yüzdeki asimetrik bozukluklar ve burun, alın, çene ve yanak oranlarının uyumsuzluğu ameliyat sonrasındaki başarılı sonucu etkileyen önemli ayrıntılardır’’ dedi.


Doç. Dr. Fikret Kasapoğlu, herkesin yüz oranı farklı olduğunu ve bir başkasında beğenilen burun şeklinin bir başkasında güzel durmayacağını söyleyerek, şunları kaydetti:


’’Burnunuz size özeldir. Unutmamalı ki herkesin yüz oranı farklıdır ve bir başkasında beğenilen burun şekli sizde güzel durmayabilir. Yüz güzelliğinde, bütünü oluşturan organların tek başına güzel olmaları değil, uyumları ve birlikte güzel görünmeleri mühimdir. Uzun bir yüzde kısa bir burun çirkin görünebileceği gibi; tam tersi yuvarlak, küçük bir yüzde, uzun burun ve sivri bir çene bütünlüğü bozacağından hoş görünmeyecektir. Bunun için yüz bölgesinde bir estetik ameliyat planlarken yüzün şekli, oranları ve hatta cildin kalitesi, karakteri ameliyat öncesinde yeterince analiz edilmeli ve yeni planlanan burun şekli buna göre tasarlanmalıdır. Sonuç olarak, estetik kaygı dışında, burundan nefes alma sorunu yaşayan bir kişi uyku kalitesi ve dolayısıyla günlük yaşam kalitesi etkileneceğinden dolayı bu ameliyatlar sonrasında kendini daha zinde hissedecektir. Unutmayın sağlıklı ve rahat nefes aldıran, yüzünüze yakışan bir burun, özgüveninizi artırıp, kendinizi daha mutlu ve iyi hissettirecektir’’.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:06
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