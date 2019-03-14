Burluluk 2019 sınav başvurusu nasıl yapılır MEB İOKBS sınavı

Bursluluk sınavı başvuru tarihi ne zaman? MEB bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2019 İOKBS sınav başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınavı olarak bilinen İOKBS 2019 başvurularının başladığını duyurdu. Peki 2019 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2019 parasız yatılılık ve bursluluk sınav tarihi ve İOKBS sınavına ilişkin son dakika haberleri…

Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS yani eski adıyla pybs ile ilgili açıklamayı bekleyen öğrencilere süreci aktardı. Başvuruların başlamasının ardından sınavla ilgili gelişmeler de merak konusu oldu. İşte 2019 İOKBS ile ilgili MEB’ten yapılan açıklama ve başvuru yapmak isteyen kişiler için sürecin tamamı…

İOKBS bursluluk sınav başvurusu nasıl yapılır?

Bursluluk sınavı için başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacak. Sınav, 02 Haziran 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

2019 İOKBS - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav tarihi MEB tarafından resmi olarak açıklandı. Buna göre ortaokul 5, 6, 7, 8’inci sınıfta okuyan lise 9, 10 ve 11’inci sınıftan okuyan öğrencilerin gireceği bursluluk sınavı yani PYBS - İOKBS 2 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek.

İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.

ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç ailenin fert başına düşen gelir, bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan EK1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname ”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2017 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

Kanunlarla özel hak tanınan öğrencilerden durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

Başvuru hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Öğrencinin,

a. e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Elektronik ortamda okul müdürlüğü başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin denklikleri usulüne uygun düzenlenmemişse, Başvuru geçersiz sayılır.

PYBS nedir?

PYBSaçılımı ise Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olarak belirlenmiştir. Bu sınav karşılığında verilen tüm olanaklar devlet odaklı olarak karşılıksızdır. Geri ödemesi olarak sunulan bu olanaklardan faydalanmak için sınava girmek gerekmektedir.

PYBS bursu ne zaman ve neden kesilir?

Bursluluk sınavı kaç yanlışla kazanılır sorusunun cevabı her sene değişmektedir. Öğrencilerin hedefi en iyi puanı almak olmalıdır. Her sene binlerce öğrenci bursluluk sınavına girer. Tüm sınıflar kendi içlerinde en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralanır. Devlet tarafından çılan kontenjan göz önünde bulundurularak bu sıralamada en yüksekten en alçağa doğru bir kesim seçilir ve bu hak onlara verilir.

PYBS bursu kaç yıl geçerli?

PYBS bursu kaçıncı sınıfa kadar verilir sorusunu da cevapladıktan sonra Pybs hakkında ki içeriğimizi sonlandıralım. Pybs bursu 5 ile 11. sınıf aralığında ki öğrenciler için açılan sınavla kazanılır. Öğrenci bir kez kazandıktan sonra bu sınav 12. sınıfın sonuna kadar geçerli sayılır ve disiplin odaklı bir olay yaşanmazsa kişiye imkânları sunulur.