Burkina Faso'da terör saldırısı! Çok sayıda ölü var Burkina Faso'nun kuzeyinde bulunan Belehede köyünde düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin öldüğü belirtildi.

Savunma Bakanı Cheriff Sy, yaptığı açıklamada, teröristlerin ülkenin kuzeyindeki Belehede köyünde düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin öldüğünü belirtti. Sy, güvenlik güçlerinin teröristleri yakalamak için operasyon başlattığını ifade ederek, halka itidal çağrısında bulundu. Ülkede nisandan bu yana devam eden terör saldırılarında 81 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmişti. Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan saldırılar, daha sonra batıya ve orta kesimlere de yayıldı. Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak 2019'dan bu yana olağanüstü hal devam ediyor.

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