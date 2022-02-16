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Dünya Burkina Faso'da darbeci yarbay resmen cumhurbaşkanı oldu
Dünya

Burkina Faso'da darbeci yarbay resmen cumhurbaşkanı oldu

Burkina Faso'da geçtiğimiz ay darbe yaparak yönetime gelen Yarbay Paul-Henri Damiba, yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 16:53:00 -
Burkina Faso'da darbeci yarbay resmen cumhurbaşkanı oldu

Devlet televizyonundan yayınlanan ve Anayasa Konseyinde düzenlenen törene, sadece basın mensupları ve az sayıda davetli katıldı.

Kamuflaj giyen Yarbay Damiba, törende cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti.

Cunta, 31 Ocak'ta yaptığı duyuruda Damiba'nın Cumhurbaşkanı olacağını ve kendisine 2 yardımcının da eşlik edeceğini açıklamıştı.

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