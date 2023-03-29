Burkanı hazırla Nagehan Alçı! Madem öyle, işte böyle

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 21 yıldır iktidarda olan Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi Afganistan'a, İran'a çevirmek için fırsat kolladığı yönündeki ipe sapa gelmez iddialara balıklama atlayan Nagehan Alçı'ya fena ayar verdi.

Altınok, "Sen yine Afganistan'da giydiğin burkayı çıkar, arada prova yap, hazırda dursun Nagehan. Belli ki izlediğin dizilerin etkisinden çıkamıyorsun, daha çok havaya girersin" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Ortadoğu'da ABD kontrolünde hareket eden bir terör örgütünün yasal partisinin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı'nı Taliban'a benzetiyor.

Biraz uzun oldu ama idare edin, sıfatı çok.

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Sırtını CENTCOM'un YPG'sine dayayan Demirtaş'ın seçimler konusunda da bir uyarısı var:

"Kadınların görüp görebileceği son seçim, bu olabilir!"

21 yıldır iktidarda olan Erdoğan, demek Türkiye'yi Afganistan'a, İran'a çevirmek için bu seçimlere kadar zor sabretmiş.

Dün Nagehan Alçı da "Tehlikenin farkında mısınız" korosuna kanon yapıyor, kadınlar adına Cumhurbaşkanı'ndan garanti istiyordu:

"Ben Kızılcık Şerbeti vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da açıkça sormak istiyorum... Eğer bu seçimleri kazanırsanız 'Kadının beyanı esastır' diye yaygınlaşan 'Şiddete maruz kalanın beyanı esastır' prensibi ve 6284 sayılı kadınları koruyan kanun ortadan kalkacak mı Tayyip Bey?"

Sen yine Afganistan'da giydiğin burkayı çıkar, arada prova yap, hazırda dursun Nagehan.

Belli ki izlediğin dizilerin etkisinden çıkamıyorsun, daha çok havaya girersin."