  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Burhaniye’de belediye kapı kapı ücretsiz maske dağıtıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına önem veren belediye, kurduğu atölyede ürettiği maskeleri de kapı kapı dağıtıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:15:38 -
Burhaniye’de belediye kapı kapı ücretsiz maske dağıtıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına önem veren belediye, kurduğu atölyede ürettiği maskeleri de kapı kapı dağıtıyor. Belediyenin önünde maske dağıtım noktası kuran belediye, çarşı esnafından sonra Küçük Sanayi esnafına da ücretsiz maske dağıttı.


Küçük Sanayi Sitesine giden Başkan Yardımcısı Murat Yazgan öncülüğündeki Belediye ekibi sanayide hizmet veren esnafa binlerce maske dağıttı. Maskeleri ayaklarına gelen esnaflar Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve ekibe teşekkür ederken, Yazgan da maske dağıtımının devam edeceğini söyledi. Belediyenin maske ürettiğini anlatan Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, “Bu zorlu süreçte, esnafımıza ve halkımıza kendi ürettiğimiz maskeleri dağıtıyoruz . Belediyenin önündeki maske dağıtım noktası da hizmet veriyor. Dağıttığımız maskeler yıkanabilir maskelerdir. Bu zorlu süreçte halkımız için elimizden geleni yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı