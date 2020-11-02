Burhan Kuzu, Hakk’a yürüdü

Kayseri Develi’de 1955’te dünyaya gelen Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.



Hocaların hocasıydı



Akademik alanda yürüttüğü çalışmalarla profesörlük unvanı alan ve “hocaların hocası” olarak bilinen Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yaptı. 2001’de AK Parti’de siyasete başlayan Kuzu, çok sayıda kitap ve makale yazdı.



Erdoğan'dan taziye



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Kuzu için yayınladığı mesajında, “AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi. Siyaset dünyasının saygın isimlerinden Kuzu’nun vefatı sevenlerini yasa boğarken, siyaset ve akademi çevrelerinden taziye mesajları yağdı.



Fatih'ten uğurlanıyor



AK Parti Genel Merkezi’nden yayımlanan mesajda ise, “Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz” denildi. Burhan Kuzu, bugün Fatih Camii’nde saat 12.00’da kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.