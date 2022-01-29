Burger King’de skandal! Hamburgerden domuz pastırması çıktı

Münübe Yılmaz

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Gündoğdu Yüzüdik adlı bir Türk, sipariş ettiği çizburgerin içinden domuz pastırması çıktığını söyledi. Bir Burger King restoranından çizburger istediğini, siparişine özellikle pastırma eklenmemesi talebinde bulunduğunu belirten Yüzüdik, “Onları defalarca uyarmama rağmen burgerimden domuz pastırması çıktı. Elbette hepimiz insan olduğumuz için hata yaparız. Ama onlar benim sipariş verdiğim sırada çok meşgul değillerdi. Herhangi bir yoğunlukları yoktu. Yani bu hatayı yapmalarının gerçekten bir sebebi bulunmuyordu" dedi.

İki bedava burger teklif etmişler

Kendisinin domuz pastırmalı burgerden bir ısırık aldıktan sonra durumun farkına vardığını ifade eden Yüzüdik, “Sadece bir lokma yememe rağmen midem birkaç gün boyunca bulandı. Hamburger yedikten sonra hiçbir şey yiyemedim” diye konuştu. Söz konusu durumu Burger King'e şikayet ettiğini, ancak firmanın kendisine cevap vermediğini kaydeden Yüzüdik, “Benden özür dileyeceklerine iki bedava burger teklif ettiler. Tabii ki bu teklif beni oldukça şaşırttı. Onlara sağlık sorunu yaşadığımı, üç gün boyunca yemek yiyemediğimi söyledim. Bir daha asla Burger King'e gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.