Burdur'da oğlunun katiline 12 yıl 6 ay ceza: "Bizler diri diri mezara girdik"

Burdur'da çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 30 yaşındaki Volkan Korkmaz'ın davasında Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Muammer Yıldız'a kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Karar duruşmasının ardından konuşan baba Mehmet Korkmaz (55), gözyaşları içinde karara tepki gösterdi.

Acılı baba, "İnsan öldürmenin cezası 12 yıl mı olur. 30 yıl boyunca ben oğluma neler yaptım. Ben oğlumu büyütmek için neler çektim. İnsan canı bu kadar ucuz mu. Yazıklar olsun, adalete güveniyordum... Bizler diri diri mezara girdik, ölü gibi yaşıyoruz hayatı" dedi.

Kavga Yeşilova'da sokakta başladı

Olay, 28 Haziran 2024 günü gece saatlerinde Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde oturan Muammer Yıldız (24), sokakta babası R.Y. (49) ile kardeşi H.A.Y.'nin (18), aralarında husumet bulunan Volkan Korkmaz ve babası Mehmet Korkmaz ile kavga ettiğini gördü. Evden aldığı bıçakla kavgaya dahil oldu.

Volkan Korkmaz 4 farklı yerinden bıçaklandı. Kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı B.T. (26) ise bacak bölgesinden yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırdı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulansla önce Yeşilova Devlet Hastanesi'ne, ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle çok kan kaybeden ve durumu ağır olan Volkan Korkmaz, ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi altındayken durumu kötüleşince Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen olaydan 3 gün sonra kurtarılamadı.

Muammer Yıldız, polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık müebbet istedi, sanık kastının olmadığını savundu

Savcılığın hazırladığı mütalaada Muammer Yıldız'ın kasten adam öldürme, kasten yaralama ve tehdit gibi suçlardan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık, maktul Volkan Korkmaz'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Yıldız, savcılık mütalaasını kabul etmediğini belirterek öldürmeye yönelik bir kastının olmadığını ifade etti.

Heyet, verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezası alan sanığa, Volkan Korkmaz'ın babası Mehmet Korkmaz'ı yaraladığı için 5 ay, olay esnasında B.T.'yi yaraladığı için de 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mehmet Korkmaz, karar sonrası yaptığı açıklamada "Bu karara itiraz edeceğim. Hakkımızı arayacağım" dedi.