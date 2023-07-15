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Yerel Burdur'da kereste fabrikası alevlere teslim oldu
Yerel

Burdur'da kereste fabrikası alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-15 07:46:00 -
Burdur'da kereste fabrikası alevlere teslim oldu

Burdur’un Bucak ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangında büyük hasar oluştu.

Burdur’un Bucak ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangında büyük hasar oluştu.
Yangın, Burdur’un Bucak ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak OSB'de faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin bir anda parlaması ile birlikte büyüyen yangın sonrasında çıkan kara dumanlar tedirginliğe sebep olurken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada büyük hasar oluştu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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