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Yerel Burdur’da gündüz saatlerinde çıkıp kontrol altına alınan yangın tekrar nüksetti
Yerel

Burdur’da gündüz saatlerinde çıkıp kontrol altına alınan yangın tekrar nüksetti

Yeniakit Publisher
2023-12-28 08:08:00 -
Burdur’da gündüz saatlerinde çıkıp kontrol altına alınan yangın tekrar nüksetti

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde çıkan ve uzun uğraşlar sonucu söndürülen balya yangını tekrar nüksetti, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın dün saat 12.30 sıralarında Burdur’un Çeltikçi ilçesi Cami Mahallesi Karadede Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Arif Kirişcan’a ait büyükbaş hayvan çiftliğinde bulunan samanlık bölümünde elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı.

Alevleri gören ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine Çeltikçi ve Bucak ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yaklaşık 15 ton saman balyasının kül olduğu yangın akşam saatlerinde tekrar nüksetti. İş makineleri tarafından dağıtılan samanları söndürme çalışmaları devam ediyor.

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