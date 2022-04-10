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Yerel Burdur'da eşini öldüren cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yerel

Burdur'da eşini öldüren cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Boşanma aşamasında olduğu karısı Nurcan Seçer'i uzaklaştırma kararına rağmen yanına giderek av tüfeğiyle öldüren Serhan Seçer, cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 11:04:00 -
Burdur'da eşini öldüren cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Burdur'da yaşayan Serhan Seçer, uzaklaştırma kararı aldıran eşi Nurcan Seçer'i Burç Mahallesi'nde beraber işlettikleri restoranda av tüfeğiyle öldürerek gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamalanan Serhan Seçer'in adliyede sorgusu yapıldı.

Tutuklandı

Tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serhan Seçer, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

"Uyuşturucu tedavisi görüyordum, psikolojim bozuldu"

Öte yandan Seçer'in polis merkezi ile savcılıtkaki ifadesi ortaya çıktı.

Seçer, polis merkezindeki ifadesinde, "Uyuşturucu tedavisi görüyordum. Boşanma aşamasındaydık. Eşim evi terk etti. Ben de babamın evinde yaşıyordum. Uzaklaştırma kararı da aldırınca çocuğumu göremedim. Psikolojim bozuldu. Pişmanım." dedi.

"Korkutmak için ateş ettim"

Seçer'in mahkemedeki ifadesinde de "Öldürme kastım yoktu. Korkutmak için bir el ateş ettim. Öldürmek istesem iki el ateş ederdim. Eşime ateş etmedim. Yanına doğru ateş ederken saçmalar yüzüne geldi." sözleri yer aldı.

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