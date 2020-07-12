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Aktüel

Burdur'da bir belde karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:10:32 -
Burdur'da bir belde karantinaya alındı

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 4 kişinin yaşadığı belde karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yusufça beldesinde ikamet eden 3'ü aynı aileden 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan hastalardan 3'ü Gölhisar Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulurken, biri Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için beldede karantina uygulanmasına karar verdi.

Beldenin giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle araç ve yayalara kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Öte yandan, testi pozitif çıkanların temasta bulunduğu 22 kişinin evlerinde gözetim altında tutularak, sağlık durumlarının takip edileceği öğrenildi.


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