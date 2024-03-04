Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre; Burdur'un Çavdar ilçesinde saat 01.46'da yerin 6.96 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BAE ve İtalya arasında ticaret hacmi hesap edildi! Kamuoyu ile paylaştılar... Rakamı dudak uçuklattı
Büyük etkinlikte dikkat çeken sonuç! İptal oldu... Teknoloji devi Apple için beklenmedik gelişme dünyayı şaşırttı
Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre; Burdur'un Çavdar ilçesinde saat 01.46'da yerin 6.96 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23