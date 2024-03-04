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Yaşam Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Yaşam

Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2024-03-04 02:13:00 -
Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; Burdur'un Çavdar ilçesinde saat 01.46'da yerin 6.96 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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