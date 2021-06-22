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Ekonomi Burdur Karamanlı 2. etap kura sonuçları isim listesi! Burdur Karamanlı 2. etap TOKİ evleri kura sonuçları
Ekonomi

Burdur Karamanlı 2. etap kura sonuçları isim listesi! Burdur Karamanlı 2. etap TOKİ evleri kura sonuçları

TOKİ Burdur Karamanlı 2. etap kura sonuçları açıklandı mı? Burdur Karamanlı 2. etap TOKİ konut belirleme kura sonuçları merak ediliyor. TOKİ, Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Burdur Karamanlı 2. etap konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Karamanlı 2. etap konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Burdur Karamanlı 2. etap TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Burdur Karamanlı 2. etap kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-06-22 11:33:00 - 2021-06-22 11:38:13
Burdur Karamanlı 2. etap kura sonuçları isim listesi! Burdur Karamanlı 2. etap TOKİ evleri kura sonuçları

TOKİ Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Burdur Karamanlı 2. etap projesinin konut belirleme kurası bugün çekildi. Karamanlı 2. etap TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte.

TOKİ kura sonuçları için tıklayın

Burdur Karamanlı 2. etap 2 +1 kura sonuçları

Gülsüm Özkan

Hasan Atak

Emsal Özge

Enver Kemer

Adalet Gökçen

Muhammet Gülbudak

İsmail Bilal Türen

Osman Aykut

Bahtiyar Dağdeviren

Celal Saygın

Ayşegül Demir

İsmail Çelik

Serkan Tokmak

Müzeyyen Akkaş

Ramazan Çakar

Altan Kanat

Zafer Altay TOKİ’den ev hakkına sahip olan vatandaşlardan bazılarıdır.

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