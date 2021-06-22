Burdur Karamanlı 2. etap kura sonuçları isim listesi! Burdur Karamanlı 2. etap TOKİ evleri kura sonuçları
TOKİ Burdur Karamanlı 2. etap kura sonuçları açıklandı mı? Burdur Karamanlı 2. etap TOKİ konut belirleme kura sonuçları merak ediliyor. TOKİ, Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Burdur Karamanlı 2. etap konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Karamanlı 2. etap konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Burdur Karamanlı 2. etap TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Burdur Karamanlı 2. etap kura sonucu sorgulama…
TOKİ Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Burdur Karamanlı 2. etap projesinin konut belirleme kurası bugün çekildi. Karamanlı 2. etap TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte.
TOKİ kura sonuçları için tıklayın
Burdur Karamanlı 2. etap 2 +1 kura sonuçları
Gülsüm Özkan
Hasan Atak
Emsal Özge
Enver Kemer
Adalet Gökçen
Muhammet Gülbudak
İsmail Bilal Türen
Osman Aykut
Bahtiyar Dağdeviren
Celal Saygın
Ayşegül Demir
İsmail Çelik
Serkan Tokmak
Müzeyyen Akkaş
Ramazan Çakar
Altan Kanat
Zafer Altay TOKİ’den ev hakkına sahip olan vatandaşlardan bazılarıdır.