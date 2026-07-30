Burcu Köksal’dan jet cevap! Halk TV’nin ‘Sinem Dedetaş’ yalanı çöktü

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medyada şahsını hedef alan algı operasyonlarına sert tepki gösterdi. CHP zihniyetinin ve fondaş medyanın imza attığı kirli manipülasyon, Köksal’ın açıklamalarıyla bir kez daha boşa düştü.

FONDAŞ MEDYADAN "SİNEM DEDETAŞ" YALANI

CHP’ye yakınlığıyla bilinen ve fondaş medyanın amiral gemilerinden biri olan Halk TV, Burcu Köksal’ın sosyal medya hesabından yaptığı "Hayatın en değişmez formülünü bir yere not alın lütfen! Eden bulur" paylaşımını çarpıtarak büyük bir algı operasyonuna soyundu.

Haber sitesi, bu sözlerin Sinem Dedetaş’a ithafen yazıldığını ileri sürerek kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. Ancak gerçek, Burcu Köksal’ın açıklamalarıyla kısa sürede ortaya çıktı.

Fondaş medyanın maskesini düşüren Köksal, paylaşımının Dedetaş ile ilgisi olmadığını, hedefin kendisini hedef alan eski CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz olduğunu belirtti.

KÖKSAL: BANA DEMEDİĞİNİ BIRAKMAYANLAR ŞİMDİ YER DEĞİŞTİRDİ

Konuyla ilgili sert bir açıklama yapan Burcu Köksal, fondaş medyanın yalan haberlerine ve CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"CHP'ye yakın bazı medya organlarında 'pes dedirten paylaşım' şeklinde yapılan haberde, yayınladığım gönderinin Sinem Dedetaş’a yönelik olduğu iddiaları kesinlikle yalandır, algı oyunudur. O gönderideki hedef, eski il başkanı Hasan Karadeniz'dir. Ben hizmet etmek için AK Parti'ye geçtiğimde, bana demediğini bırakmayan ve her türlü siyasi zorbalığa maruz bırakan Hasan Karadeniz, şimdi 'baba ocağı' dediği CHP'yi terk edip Özgür Özel'in yanında yeni partiye katıldı. Düne kadar bana laf ediyordu, şimdi ise kendisi yer değiştirdi. Afyon halkı beni hep destekledi ancak kendisi hakkında iyi şeyler söylemiyorlar. Dediğim gibi, eden bulur."

CHP AFYON TEŞKİLATINDA AKILALMAZ İDDİA: PARTİ MALINI YÜRÜTTÜLER!

Öte yandan, Hasan Karadeniz’in İl Başkanlığı yaptığı dönemde CHP Afyonkarahisar İl Teşkilatı’nda yaşananlar, CHP anlayışının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Parti binasının uzun süre kapatıldığı yönündeki tepkilerin ardından CHP’li seçmenleri şaşkına çeviren yeni skandallar iddia edildi.

İddialara göre, teşkilat binasındaki yeni masa ve sandalyeler yerini eski eşyalara bıraktı. Duruma tepki gösteren ana omurga CHP seçmenleri, partinin düştüğü durumdan rahatsızlıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Kısa bir süre önce partide İl Başkanının odasındaki yeni makam masası ve yeni koltuklar gitmiş, yerine eskilerinin konduğunu gördük. Biz CHP seçmeni olarak hayretlere düşüyoruz. Biz ne Kılıçdaroğlu’cuyuz, ne Özgür’cü. Biz bu partinin ana omurgasıyız. Bizim partimizde iç çekişmeler hep olurdu ama kimse makam masasını, koltukları alıp götürmezdi!"

CHP içerisindeki koltuk sevdası ve iç çekişmelerin geldiği boyut, fondaş medyanın tüm örtbas etme çabalarına rağmen bir kez daha gözler önüne serildi.