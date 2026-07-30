Hüsnü Özyeğin ünlü şirketi Ruslara sattı
Hüsnü Özyeğin'in patronu olduğu Fiba Grubu, Rusya'daki ünlü şirketini satma kararı aldı. Satış işleminin 350 milyon lirayı bulacağı ifade ediliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hüsnü Özyeğin'in patronu olduğu Fiba Grubu, Rusya'daki ünlü şirketini satma kararı aldı. Satış işleminin 350 milyon lirayı bulacağı ifade ediliyor.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, iş insanı Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan yatırım holdingi Fiba Grubu, yurt dışı bankacılık adımları kapsamında 1994 yılında Amsterdam merkezli olarak Credit Europe Bank'ı kurdu.
Fiba, en büyük pazarlarından biri olan Rusya'da da 1997 yılında Credit Europe Bank Rusya'yı hayata geçirdi. Bankanın iştiraki olarak da 2007 yılında Credit Europe Life kuruldu.
Fiba'nın iştiraki Credit Europe Bank, ana faaliyet alanı olan bankacılığa odaklanmak amacıyla yaklaşık 20 yıldır bünyesinde bulundurduğu sigorta şirketi Credit Europe Lif'ı satma kararı aldı.
Rus fintech grubu Svoy, Credit Europe Life'ın yüzde 100 hissesini satın aldı. Taraflar satış bedelini açıklamazken, piyasa uzmanları işlemin değerini 240-350 milyon lira arasında olduğunu tahmin ediyor. Turkrus haber sitesinde yer alan bilgiye göre, Svoy Grubu satın almayı dijital finans ekosistemini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görüyor.
Grup, Credit Europe Life'ı kendi bilgi teknolojileri altyapısına entegre etmeyi, yıl sonuna kadar şirketin adını değiştirmeyi ve mevcut sigorta ürünlerini korurken yeni dijital sigorta çözümleri geliştirmeyi planlıyor. Credit Europe Life'ın portföyünün büyük bölümünü tamamlayıcı sağlık sigortası ile kaza ve hastalık sigortaları oluşturuyor. Şirketin mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 575 milyon ruble, özkaynakları ise 324 milyon ruble seviyesinde bulunuyor.
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