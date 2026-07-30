  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: İstanbul ve 7 il için alarm verildi: Dev fırtına kapıda! Bu kez Ukrayna'da değil... Rus askerlerini pusuya düşürdüler! Ölü ve yaralılar var Türkiye için S-400'leri sorun ediyorlardı: ABD'ye rağmen 175 savaş uçağı için düğmeye basıldı Tükendi, yok sattı: Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce 2 ayda tükendi... Ünlü otomobil markası rekor kırdı Mersin'de korkutan orman yangını! 80 hane tahliye edildi, ekipler teyakkuzda! Hacı adayları dikkat! Kesin kayıt işlemleri başladı TFF bu kuralda diretti ve gereken yapılacak: Beşiktaş'ta gençlik aşısı Bakan Bolat, şirketlerin CEO’ları ile görüştü Brezilyalı yatırımcının gözdesi Türkiye
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Hüsnü Özyeğin ünlü şirketi Ruslara sattı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hüsnü Özyeğin ünlü şirketi Ruslara sattı

Hüsnü Özyeğin'in patronu olduğu Fiba Grubu, Rusya'daki ünlü şirketini satma kararı aldı. Satış işleminin 350 milyon lirayı bulacağı ifade ediliyor.

#1
Foto - Hüsnü Özyeğin ünlü şirketi Ruslara sattı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, iş insanı Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan yatırım holdingi Fiba Grubu, yurt dışı bankacılık adımları kapsamında 1994 yılında Amsterdam merkezli olarak Credit Europe Bank'ı kurdu.

#2
Foto - Hüsnü Özyeğin ünlü şirketi Ruslara sattı

Fiba, en büyük pazarlarından biri olan Rusya'da da 1997 yılında Credit Europe Bank Rusya'yı hayata geçirdi. Bankanın iştiraki olarak da 2007 yılında Credit Europe Life kuruldu.

#3
Foto - Hüsnü Özyeğin ünlü şirketi Ruslara sattı

Fiba'nın iştiraki Credit Europe Bank, ana faaliyet alanı olan bankacılığa odaklanmak amacıyla yaklaşık 20 yıldır bünyesinde bulundurduğu sigorta şirketi Credit Europe Lif'ı satma kararı aldı.

#4
Foto - Hüsnü Özyeğin ünlü şirketi Ruslara sattı

Rus fintech grubu Svoy, Credit Europe Life'ın yüzde 100 hissesini satın aldı. Taraflar satış bedelini açıklamazken, piyasa uzmanları işlemin değerini 240-350 milyon lira arasında olduğunu tahmin ediyor. Turkrus haber sitesinde yer alan bilgiye göre, Svoy Grubu satın almayı dijital finans ekosistemini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görüyor.

#5
Foto - Hüsnü Özyeğin ünlü şirketi Ruslara sattı

Grup, Credit Europe Life'ı kendi bilgi teknolojileri altyapısına entegre etmeyi, yıl sonuna kadar şirketin adını değiştirmeyi ve mevcut sigorta ürünlerini korurken yeni dijital sigorta çözümleri geliştirmeyi planlıyor. Credit Europe Life'ın portföyünün büyük bölümünü tamamlayıcı sağlık sigortası ile kaza ve hastalık sigortaları oluşturuyor. Şirketin mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 575 milyon ruble, özkaynakları ise 324 milyon ruble seviyesinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset dünyasını sallayan fesih kararına Şamil Tayyar'dan ilk tepki geldi! Bence doğru karar vermişler!
Gündem

Siyaset dünyasını sallayan fesih kararına Şamil Tayyar'dan ilk tepki geldi! Bence doğru karar vermişler!

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini durdurarak kapısına kilit vurma kararını değerlendirdi. T..
Gelecek Partisi siyasetten çekildi! Vekillerin yeni partileri açıklandı
Siyaset

Gelecek Partisi siyasetten çekildi! Vekillerin yeni partileri açıklandı

Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandıracağını açıklaması, Ankara’da yeni bir transfer trafiğinin kapısını a..
Silvan'dan yetkili makamlara çağrı: 'Facia yaşanmadan önlem alın!'
Yerel

Silvan'dan yetkili makamlara çağrı: 'Facia yaşanmadan önlem alın!'

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi'nde aralık ayında yaşanan heyelan sonrası çöken yol, Silvan, Kulp, Hazro ve Lic..
Fıstık tarlasındaki yangından acı haber!
Yerel

Fıstık tarlasındaki yangından acı haber!

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir fıstık tarlasında çıkan yangının ardından kahreden bir olay yaşandı.
Onlarca belediye başkanı istifa etti! Atatürk’ün mirasını böle böle kaçıyorlar
Gündem

Onlarca belediye başkanı istifa etti! Atatürk’ün mirasını böle böle kaçıyorlar

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, "Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa ett..
Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a "dublör" iftirası
Gündem

Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a “dublör” iftirası

Kısa bir süre FBI’de çalışan Sibel Edmonds isimli provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “öldüğüne” kadar varan alçak iftira sonrası şimdi de ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23