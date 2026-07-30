Anketler de yalan vaatler de...

Buğra Kardan İstanbul

Koltuk uğruna delegeleri pavyonlarda satın alan; seçim dönemlerinde şişirme anketleri ve yalan vaatleri dolaşıma sokan Özgür Özel, tüm bu kötü huylarını CHP’den YP’ye taşıdı. Oy oranlarının yüzde 38 olduğu palavrasını dillendiren; çiftçileri bedava traktörle, alkolikleri indirimli rakıyla kandırmaya çalışan; dindarlara şirin görünmek için camilere giden; laikçilere yaranmak için meyhanelerde cirit atan Özel, siyasetçi eskilerine de koltuk dağıtmaktan geri durmadı. CHP’den istifa eden 280 isme milletvekilliği teklif etti. Aralarında vesayeti şakşaklayanların da bulunduğu isimleri sevindiren Özel’in, kirli siyaseti bırakmaya niyeti olmadığı katileşti.

BİRAZ FAZLA MAKYAVELİST

Güç elde etmek için ahlâk dışı her yöntemi deneyen Özel’e tepki yağdı. Özel için “Makyavelist” nitelemesinde bulunuldu. Tecrübeli siyasiler de Özel’in tüm kötü huylarını CHP’den YP’ye getirdiğini vurguladılar. Abartı, yalan ve rüşvet siyasetini bırakmayan Özel’i, bu tutumunun yeni bir felâketle karşı karşıya bırakacağının altını çizdiler.

Akit’e konuşan eski CHP’li Sinan Yerlikaya, şunları söyledi: “Özel’in yanlışlarını CHP’den YP’ye taşıdığını görüyoruz. Birilerine koltuk vaat ederek bir yere varmanın imkânı yok. Boş taahhütlerde bulunarak fayda elde etmek mümkün değil. Söylemleri ile YP’nin programı ve tüzüğü bir değil. Demokratik olmayan maddeler var. Örneğin tek elden aday belirleme yetkisi veren bir madde mevcut. Özel, popülist söylemlere sarılacak. Çünkü vatandaş bunu seviyor. 1991 seçimlerine gidilirken birilerince her eve 2 anahtar vaadinde bulunulmuştu. Ancak çok geçmeden vaadin boş olduğunu anlamışlardı. Özel ve arkadaşları, eski taktikleri deniyorlar. Yeni programlar ve tüzükler, söylemler de üretmiyorlar. Bu gidişle 1-2 ay içinde YP’den CHP’ye dönüşler başlar. Ayrıca YP’nin temelini atanın İmamoğlu olduğu, her şeyi onun planladığı belli. Şaibelerle anılan milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekeleri muhtemelen yakında Genel Kurul’a gelecek. Adı ‘Yeni’ olan ama vitrini eski olan YP, daha sıkıntılı bir dönemden geçecek. Bunun dışında ‘Yeni’ kelimesi kulağa hoş geliyor ama kadrolarının, örgütlerinin, metotlarının, söylemlerinin, eylemlerinin eski olduğu biliniyor. Samimiyetsizlik seziliyor.

Tüccar gibi davranıyor

“Hacı Bayram Veli Camii’nde Mustafa Sarıgül’ün birine tekme atması samimiyetsizliğin, zoraki orada olmanın işareti değil mi? Her şey takip ediliyor, not alınıyor. O nedenle Özel’in artık ciddi olması gerektiği muhakkak. Tabii kurnaz tüccar gibi davranıyor. Her yerde YP’nin güçlü, toplumda karşılığı olduğu iddiasını seslendiriyor. Para pulla yapılan anketlerden medet umuyor. ‘Oy oranımız yüzde 35’lerde, 38’lerde, 40’larda, 42’lerde’ diyor ama yanılıyor. Abartılı anketler yaptıranlar, vatandaşlara bol keseden vaatlerde bulunanlar, eski siyasilere koltuk dağıtanlar nafile uğraşıyorlar. Böyle seçim kazanılmaz, siyasette var olunmaz. Muharrem İnce, Emine Ülker Tarhan, Mustafa Sarıgül ve Öztürk Yılmaz’ın başına gelenin Özel’in de başına geleceği tartışmasız.”