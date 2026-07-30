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Bakan Çiftçi Sivas’ta ilk etabın temelini attı: Siyer-i Nebi Külliyesi ilim ve irfanın merkezi olacak

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Bakan Çiftçi Sivas’ta ilk etabın temelini attı: Siyer-i Nebi Külliyesi ilim ve irfanın merkezi olacak

Sivas’ta düzenlenen Siyer-i Nebi Külliyesi Temel Atma Töreni’nde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftci, külliyenin ilim, irfan ve hikmetin buluştuğu önemli bir merkez olacağını belirterek, burada yetişecek nesillerin Türkiye ve İslam dünyasına katkı sunacağını söyledi.

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Foto - Bakan Çiftçi Sivas’ta ilk etabın temelini attı: Siyer-i Nebi Külliyesi ilim ve irfanın merkezi olacak

Sivas'ta 30 ayrı yapıdan oluşacak Siyer-i Nebi Külliyesinin temeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımı ile atıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Siyer-i Nebi Külliyesi Vakfı Başkanı Ömer Faruk Müderrisoğlu, katılımcılara külliyenin tanıtımını yaptı. Törende konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Allah-u Teala bize Kur'an'da bunu çok net bir şekilde de söylüyor. Dağılırsanız zayıf olursunuz. Birlik olun Müslümanlar. Yani bağdan ne kadar net bir emir bizler üzerinde olabilir birlik olmamız. Ama gelirken yolda Bakanımız çok güzel söyledi. Osmanlıyı parçalayan akıl, elbette ki bu topraklarda Türk'ü Kürt'le düşman edebilirse, Alevi'yi Sünni'yle düşman edebilirse bu toprakları kontrol edebileceğine inandı. Bu topraklara bu nifak tohumlarını uzun süreli ekebileceğine inandı. Ve bunu da başardı. Şimdi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır o nifak tohumlarını böyle kökünü kuruturcasına devreden çıkarmaya çalışıyoruz. Böyle bir tablomuz var.

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Foto - Bakan Çiftçi Sivas’ta ilk etabın temelini attı: Siyer-i Nebi Külliyesi ilim ve irfanın merkezi olacak

Türk-Kürt arasındaki kardeşliği yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Alevi-Sünni arasındaki kardeşliği yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Geçen akşam bir yemekte Alevi Bektaşi canlarımızla kardeşlerimizle oturduk. Kerbela'yı konuştuk. Acılarımızın ve sevgimizin bu kadar ortak olduğunu bizden saklamışlar adeta. Cehaleti aramıza duvar kılmışlar adeta. Türk-Kürt meselesi de öyle, Alevi-Sünni meselesi de öyle. Bizim kardeşliğimizin önündeki engelleri yıkma zorunluluğumuz var. Bırakın bu cepheleri. Bunlar bizim için birer inşallah netice cephesi olacaktır. Kardeşliğimizi temin edip güçlü olmamıza vesile olacaktır. İşte Türkiye'de ve İslam dünyasındaki âlimlerin durumu. Onların aralarındaki dağınıklık görüntüsü, onların aralarındaki lüzumlu lüzumsuz tartışmaların durumu. Dışarıya aksetmesi gerekenle gerekmeyenin adeta ayrımının ortadan kalkmış olması. Alimlerimizin arasında birlik olmazsa, nasıl avamlar arasında birliği sağlayabiliriz? ah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun" dedi.

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Foto - Bakan Çiftçi Sivas’ta ilk etabın temelini attı: Siyer-i Nebi Külliyesi ilim ve irfanın merkezi olacak

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise konuşmasında manevi tahribatın derinleştiği, batıl anlayışların zihinleri ve gönülleri kuşatmaya çalıştığı bir dönemden geçildiğinin altını çizerek, "Siyer Nebi Külliyesi de medeniyet iddiamızın, Peygamber efendimize duyduğumuz bağlılığın, ilim, irfan ve hikmet yolculuğumuzun güçlü bir nişanesidir. Günümüzde Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenmek kadar, ahlakını, merhametini, adaletini ve insan yetiştirme anlayışını nesillerimizin gönlüne nakşetmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Siyer-i sadece bir tarih anlatısı olarak görmeyin, siyerler şahsiyeti, ilimle ameli ve hikmetle hikmeti buluşturan her gayreti Anadolu'yu mayalayan medeniyet ruhunun ihyası olarak görüyoruz. Değerli Kardeşlerim, Biz Risalet'i oku emriyle başlayan bir peygamberin ümmetiyiz. Bu ilahi hitap, kâinatı hikmet nazarıyla tefekkür etmeyi, Rabbini hakkıyla tanımayı ve Peygamber efendimizi örnek almayı bizlere öğretmektedir. Medeniyet yönümüz de ancak bu anlayışla yeniden ihya edilecek, köklerinden aldığı güçle geleceğe yükselecektir. İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinden, İmam Maturidi'ye, İmam Buhari'den, İmam Gazali'ye kadar bütün alimlerimiz ilmi, ahlakı, edebi ve ameli besleyen mukaddes bir emanet olarak görmüşlerdir. Manevi tahribatın derinleştiği, batıl anlayışların zihinleri ve gönülleri kuşatmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple insanlığı yeniden hayata kaldıracak en büyük güç, ilmin imanla, aklın vahiyle ve bilginin ahlakla buluştuğu medeniyet tasavvuru olacaktır. İnanıyorum ki Siyer Nebi Külliyesi de bu dirilişin, bu ihyanın ve bu büyük yürüyüşün önemli merkezlerinden biri olacaktır" şeklinde konuştu.

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Foto - Bakan Çiftçi Sivas’ta ilk etabın temelini attı: Siyer-i Nebi Külliyesi ilim ve irfanın merkezi olacak

Konuşmaların ardından Siyer-i Nebi Külliyesi Vakfı Başkanı Ömer Faruk Müderrisoğlu, Erdoğan ve Çiftçi'ye hat eserleri hediye etti. Dünanın farklı İslam coğrafyalarından getirilen topraklarında tedpilmesi ve dualar ile külliyetinin temeli atıldı.

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Foto - Bakan Çiftçi Sivas’ta ilk etabın temelini attı: Siyer-i Nebi Külliyesi ilim ve irfanın merkezi olacak

Törene, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Salih Ayhan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve yurt içinden ve yurt dışından kanaat önderleri katıldı.

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