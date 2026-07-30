  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okullardaki Mescit Kararına savaş açtılar: DEM Parti Yine İslam'a saldırdı! 30 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 30 Temmuz 2023: Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın vefatı (Akademisyen, İlim Adamı) Avrupa'da bile böylesi yok! Akın akın geliyorlar Gelecek Partisi siyasetten çekildi! Vekillerin yeni partileri açıklandı 7 Arap ülkesinden Suudi Arabistan'a destek AFAD açıklama yaptı! 9 ilde orman yangını ABD ile İran arasında füze krizi! Trump'tan misilleme açıklaması! CHP'den ayrılınca parasız kaldı! Özgür Özel vatandaştan bağış toplamaya başladı! İhsan Abbas (Arap dili ve edebiyatı âlimi, tarihçi, eleştirmen ve yayımcı)
Gündem Mansur’un suyu hasta etti
Gündem

Mansur’un suyu hasta etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mansur’un suyu hasta etti

Geçen yıl kuraklık ve beceriksizlik yüzünden aylarca su sıkıntıları yaşanan Ankara’da, barajların artan yağışlarla dolması da çözüm olmadı. Geçen yıla göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 86.84 artsa da, Yavaş’ın su yönetimindeki beceriksizliği Ankaralılara pahalıya patlıyor. Ankaralılar çevredeki kaynak çeşmelerinden bidonlarla içme suyu temin etmeye çalışırken, başkentte ishal, kusma ve mide bulantısı şikâyetleriyle hastanelere başvurularda yüzde 15 civarında artış yaşandığı gözleniyor.

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Geçen yıl kuraklık ve beceriksizlik yüzünden aylarca su sıkıntıları yaşanan Ankara’da, barajların artan yağışlarla dolması da çözüm olmadı. Ankara’da son aylarda artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk miktarı 652 milyon 915 bin metreküpe yükselirken, doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 86,84 arttı. Aktif kullanılabilir su miktarı ise 27 Temmuz 2025’te 160 milyon 463 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 501 milyon 208 bin metreküp olarak kaydedildi. Böylece oran yüzde 12,32’den 38,47’ye çıkarak yaklaşık üç kat arttı.

BARAJLAR DOLU SU YOK!

Ancak su yönetimindeki beceriksizlik nedeniyle Mamak ve Altındağ ilçelerinde son günlerde yeniden su kesintileri yaşanmaya başladı. Pompa istasyonundaki ana elektrik trafolarında ve enerji sistemindeki yangın nedeniyle su nakil sistemlerinin devre dışı kalması yüzünden Ankara nüfusunun yüzde 20’sini oluşturan Mamak ve Altındağ ilçelerinde su kesintileri yaşanırken, arızaların onarılmasına rağmen şebeke suyunun kirli akması nedeniyle vatandaşlar içme suyu sıkıntısı yaşıyor. Ankaralılar çevredeki kaynak çeşmelerinden bidonlarla içme suyu temin etmeye çalışırken, başkentte ishal, kusma ve mide bulantısı şikâyetleriyle hastanelere başvurularda yüzde 15 civarında artış yaşandığı gözleniyor. ASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelindeki ishal salgınının şebeke suyundan kaynaklanmadığını savunurken, Akit’e konuşan ABB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal ise şunları söyledi:

 

İSTİFA ETMESİ GEREKİR

“Ankara maalesef 7 yıldır yönetilemiyor. Son yağmurlarla birlikte ASKİ kurumunun çok yetersiz olduğu ve sahaya hakim olamadığı görüldü. Siteler’de sel baskınlarından ötürü araçlar selin içinde kaldı. Keçiören’deki yollarda yaşanan sıkıntılar hâlâ giderilemedi. Selçuk Caddesi’ndeki sıkıntı 1,5 yıldır çözülemedi. Muhtemelen yağmur suyundan kaynaklı olarak içme suyuna pis suların karışması sebebiyle son günlerde Ankara’da çok ciddi ishal vakaları görüldü. Ne Belediye Başkanı, ne Genel Müdür, ne de ekipler sahada görülüyor. Ankara sahipsiz. Sürekli il dışında olan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’ya hakim olması düşünülemez. Rögar ve mazgal temizliği gibi çok basit işlemler bile yapılamaz halde. Sulardan sorumlu olan ASKİ ise süreci yönetemiyor. Ciddi zamlarla insanların cebine dokunulurken, mevcut suyun evlere verilmesinde yetersiz kalınıyor, aciz bir durum yaşanıyor. ASKİ şu an yönetilemez vaziyette olduğundan ve su yönetimi yetersiz kaldığından, genel müdürün derhal fedakârlık yaparak istifa etmesi gerekir.” Bir diğer Meclis Üyesi Ahmet Özbek de şunları anlattı: “Ankara geçtiğimiz yıl günlerce susuz kalmıştı ve sebebi kuraklık değil, tamiri bakımı yapılmayan hatlar ve borulardı. Ankara’daki su sıkıntısının ve su kirliliğinin nedeni işinin ehli olmayan ASKİ bürokratları ve işinin ehli olmayan firmalardır. Bu nedenle bakımlar zamanında yapılmıyor ve Ankara’nın alt yapısı her geçen gün çürümeye terk ediliyor. Bu daha iyi günlerimiz. Böyle devam ederse ve bakımlar tamirler işinin ehli olmayan firmalar tarafından yapılmaya devam ederse Allah muhafaza Ankara ölümlerin yaşanacağı bir faciaya çok yakın.

 

HALK SAĞLIĞI SORUNU

“Acil önlem alınması gerekli. Daha önce günlerce su kesintisi yaşanmadan önce ABB Meclis kürsüsünden adeta yalvardım, haykırdım, uyardım ‘Ankara su kesintilerinin eşiğinde. Günlerce susuz kalabiliriz gelin beceremiyorsanız birlikte bu konuya eğilelim, bununla ilgili bir kriz masası oluşturalım’ dedim. Önerge verdim ama dinlemediler. Sonuç Ankara günlerce susuz kaldı. ‘Ankara’da su kirlenmiş durumda. Hastalıklar baş göstermeye başladı. Daha da artacak. Su kesintileri yaşanacak. Faciaya ramak kaldı. Ne olur gelin işinin ehli kişilerle bu işi çözelim. Su hayattır. Bu konu siyaset üstüdür’ diye Mansur Yavaş ve yönetimini yine uyaracağım. Ne olur herkes duysun. Ankara facianın eşiğinde. Yavaş ve yönetimi artık bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bir kişinin bile kirli sulardan kaynaklı hayatını kaybetmesi vicdanları derinden yaralayacaktır. Herkes çok dikkatli olsun. Musluklardan akan sarı renkli sular çamurdur diye hafife alınmasın!”

Emlakçı Mansur’dan satışa devam!
Emlakçı Mansur’dan satışa devam!

Gündem

Emlakçı Mansur’dan satışa devam!

Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!
Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!

Gündem

Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!

Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Kendi yolunu çizenlerin gövde gösterisi başladı!
Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Kendi yolunu çizenlerin gövde gösterisi başladı!

Gündem

Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Kendi yolunu çizenlerin gövde gösterisi başladı!

Ankara yağmurda teslim oldu! Gözler Mansur Yavaş yönetiminde
Ankara yağmurda teslim oldu! Gözler Mansur Yavaş yönetiminde

Gündem

Ankara yağmurda teslim oldu! Gözler Mansur Yavaş yönetiminde

Mansur Yavaş yönetimi Ankaralıları ağlattı: Borcu bitmeyen araba perte çıktı
Mansur Yavaş yönetimi Ankaralıları ağlattı: Borcu bitmeyen araba perte çıktı

Gündem

Mansur Yavaş yönetimi Ankaralıları ağlattı: Borcu bitmeyen araba perte çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ALLAH'IN SUYU PARAYLA MI SATILIR DİYEN ADAM DÜNYANIN EN PAHALI SUYUNU SATIYOR

Varya suya sabuna dokunmadan kenardan kıyıdan köşeden hatta yeraltından devamke

ÇORBACİ BAŞKAN DİYE ANILACAK

Niye Ankara en pahalı suyu kullanıyor, hani su parayla satılmazdı, manso hangi partiden bilen var mı. İllaki herşey ve herkes aslına rücu edecek yani aslına dönecektir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Siyaset dünyasını sallayan fesih kararına Şamil Tayyar'dan ilk tepki geldi! Bence doğru karar vermişler!
Gündem

Siyaset dünyasını sallayan fesih kararına Şamil Tayyar'dan ilk tepki geldi! Bence doğru karar vermişler!

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini durdurarak kapısına kilit vurma kararını değerlendirdi. T..
İran basını duyurdu! Irak'taki saldırılarda 4 DMO mensubu hayatını kaybetti
Gündem

İran basını duyurdu! Irak'taki saldırılarda 4 DMO mensubu hayatını kaybetti

İran basını, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran yanlısı Haşdi Şabi güçlerine düzenlediği hava saldırılarında 4 İran Devrim Muhafızları O..
Yılmaz Özdil'den dikkat çeken Selçuk Bayraktar sözleri: "Şehit madencinin kızının hayalini gerçekleştiriyor"
Gündem

Yılmaz Özdil'den dikkat çeken Selçuk Bayraktar sözleri: "Şehit madencinin kızının hayalini gerçekleştiriyor"

Gazeteci Yılmaz Özdil, yayımladığı videoda Selçuk Bayraktar'ın, Soma faciasında babasını kaybeden ve pilot olmayı hayal eden bir genç kıza v..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23