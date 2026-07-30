Mansur’un suyu hasta etti

ÇINAR DEMİR ANKARA

Geçen yıl kuraklık ve beceriksizlik yüzünden aylarca su sıkıntıları yaşanan Ankara’da, barajların artan yağışlarla dolması da çözüm olmadı. Ankara’da son aylarda artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk miktarı 652 milyon 915 bin metreküpe yükselirken, doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 86,84 arttı. Aktif kullanılabilir su miktarı ise 27 Temmuz 2025’te 160 milyon 463 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 501 milyon 208 bin metreküp olarak kaydedildi. Böylece oran yüzde 12,32’den 38,47’ye çıkarak yaklaşık üç kat arttı.

BARAJLAR DOLU SU YOK!

Ancak su yönetimindeki beceriksizlik nedeniyle Mamak ve Altındağ ilçelerinde son günlerde yeniden su kesintileri yaşanmaya başladı. Pompa istasyonundaki ana elektrik trafolarında ve enerji sistemindeki yangın nedeniyle su nakil sistemlerinin devre dışı kalması yüzünden Ankara nüfusunun yüzde 20’sini oluşturan Mamak ve Altındağ ilçelerinde su kesintileri yaşanırken, arızaların onarılmasına rağmen şebeke suyunun kirli akması nedeniyle vatandaşlar içme suyu sıkıntısı yaşıyor. Ankaralılar çevredeki kaynak çeşmelerinden bidonlarla içme suyu temin etmeye çalışırken, başkentte ishal, kusma ve mide bulantısı şikâyetleriyle hastanelere başvurularda yüzde 15 civarında artış yaşandığı gözleniyor. ASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelindeki ishal salgınının şebeke suyundan kaynaklanmadığını savunurken, Akit’e konuşan ABB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal ise şunları söyledi:

İSTİFA ETMESİ GEREKİR

“Ankara maalesef 7 yıldır yönetilemiyor. Son yağmurlarla birlikte ASKİ kurumunun çok yetersiz olduğu ve sahaya hakim olamadığı görüldü. Siteler’de sel baskınlarından ötürü araçlar selin içinde kaldı. Keçiören’deki yollarda yaşanan sıkıntılar hâlâ giderilemedi. Selçuk Caddesi’ndeki sıkıntı 1,5 yıldır çözülemedi. Muhtemelen yağmur suyundan kaynaklı olarak içme suyuna pis suların karışması sebebiyle son günlerde Ankara’da çok ciddi ishal vakaları görüldü. Ne Belediye Başkanı, ne Genel Müdür, ne de ekipler sahada görülüyor. Ankara sahipsiz. Sürekli il dışında olan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’ya hakim olması düşünülemez. Rögar ve mazgal temizliği gibi çok basit işlemler bile yapılamaz halde. Sulardan sorumlu olan ASKİ ise süreci yönetemiyor. Ciddi zamlarla insanların cebine dokunulurken, mevcut suyun evlere verilmesinde yetersiz kalınıyor, aciz bir durum yaşanıyor. ASKİ şu an yönetilemez vaziyette olduğundan ve su yönetimi yetersiz kaldığından, genel müdürün derhal fedakârlık yaparak istifa etmesi gerekir.” Bir diğer Meclis Üyesi Ahmet Özbek de şunları anlattı: “Ankara geçtiğimiz yıl günlerce susuz kalmıştı ve sebebi kuraklık değil, tamiri bakımı yapılmayan hatlar ve borulardı. Ankara’daki su sıkıntısının ve su kirliliğinin nedeni işinin ehli olmayan ASKİ bürokratları ve işinin ehli olmayan firmalardır. Bu nedenle bakımlar zamanında yapılmıyor ve Ankara’nın alt yapısı her geçen gün çürümeye terk ediliyor. Bu daha iyi günlerimiz. Böyle devam ederse ve bakımlar tamirler işinin ehli olmayan firmalar tarafından yapılmaya devam ederse Allah muhafaza Ankara ölümlerin yaşanacağı bir faciaya çok yakın.

HALK SAĞLIĞI SORUNU

“Acil önlem alınması gerekli. Daha önce günlerce su kesintisi yaşanmadan önce ABB Meclis kürsüsünden adeta yalvardım, haykırdım, uyardım ‘Ankara su kesintilerinin eşiğinde. Günlerce susuz kalabiliriz gelin beceremiyorsanız birlikte bu konuya eğilelim, bununla ilgili bir kriz masası oluşturalım’ dedim. Önerge verdim ama dinlemediler. Sonuç Ankara günlerce susuz kaldı. ‘Ankara’da su kirlenmiş durumda. Hastalıklar baş göstermeye başladı. Daha da artacak. Su kesintileri yaşanacak. Faciaya ramak kaldı. Ne olur gelin işinin ehli kişilerle bu işi çözelim. Su hayattır. Bu konu siyaset üstüdür’ diye Mansur Yavaş ve yönetimini yine uyaracağım. Ne olur herkes duysun. Ankara facianın eşiğinde. Yavaş ve yönetimi artık bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bir kişinin bile kirli sulardan kaynaklı hayatını kaybetmesi vicdanları derinden yaralayacaktır. Herkes çok dikkatli olsun. Musluklardan akan sarı renkli sular çamurdur diye hafife alınmasın!”