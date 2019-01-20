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Burası Selahaddin Eyyubi Kampı! Kritik günlerde paylaşıldı

Taliban İslam Emirliği Hareketi yeni bir propaganda videosu yayınladı. Yayınlanan video ile birlikte Taliban’ın ekipman ve eğitim açısından yeni bir ‘atılım’ yaptığı görüldü.

20 Ocak 2019 Pazar 10:44
Burası Selahaddin Eyyubi Kampı! Kritik günlerde paylaşıldı

Afganistan'da son yıllarda ilerleyişini sürdüren Taliban İslam Emirliği Hareketi ABD'nin bölgeden "çekilme" planlarını değerlendirdiği günlerde yeni bir video yayınladı.

Taliban'a bağlı "Voice of Jihad (Cihadın Sesi)" adlı internet sitesinde yayınlanan video Taliban'ın yeni savaş stratejisini gözler önüne serdi. Yaklaşık 40 dakikalık video Selahaddin Eyyubi eğitim kampında çekildiği duyuruldu.

Eğitim kampı Taliban'ın resmi sitesi "Cihadın Sesi"nde tanıtıldı. Taliban'a göre "savaşçılara kampta 45 günlük temel askeri eğitim, İslam akaidi, Hanefi fıkhı, Siret (Hz. Muhammed'in hayatı) dersleri" veriliyor.

Askeri eğitimde ise savaşçılara piyade tüfekleri, gece görüş dürbünleri ve araçlara monte edilmiş makineli tüfekler görülüyor.

Ayrıca Taliban'ın klasik görüntüsünden uzak yeni kamuflaj ve yeni ekipmanlar dikkat çekiyor.

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Taliban son yıllarda Afganistan'daki birkaç eğitim kampını yayınlamıştı. 2014 yılının Aralık ayında Faryab eyaletinin Cevizcan ilçesindeki, 2015 yılının Ocak ayında ise Kunar'daki Taliban eğitim kampları yayınlanmıştı.

Farklı dillerde hazırlanan videoda Taliban tüm ülkelerden Müslümanları "cihat etmeye" çağırmıştı.



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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:44
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