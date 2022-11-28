Burası ring değil, futbol sahası! Yok böyle bir kavga...

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmiş ancak Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da sezon devam ediyor. Zenit ile Spartak Moskova'nın karşı karşıya geldiği Rusya Kupası maçında Malcom ile Quincy Promes arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Futbolcular ve yedek kulübelerinin de dahil olduğu olayda yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Maçın hakemi Vladimir Moskalev de yumruklardan nasibini aldı.

Ukrayna'ya uyguladığı askeri müdahale nedeniyle FIFA'nın Dünya Kupası'na almadığı Rusya'da sezon devam ediyor.Zenit ile Spartak Moskova'nın karşılaştığı Rusya Kupası B Grubu 6. hafta maçında ortalık bir anda karıştı ve iki takım futbolcuları kavgaya tutuştu.

Karşılaşmanın son dakikalarına golsüz eşitlikle girilirken Zenit futbolcusu Malcom ile Spartak'ın santrforu Quincy Promes arasında bir tartışma yaşandı.

Hakem Vladimir Moskalev, iki oyuncu arasındaki tartışmayı yatıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve iki isim birbirine girdi.

Bu sırada iki takım futbolcuları ile yedek kulübeleri de olaya dahil oldu ve saha içerisinde büyük bir kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Zenit ile Spartak futbolcuları birbirlerine acımasızca vurdu. O anlarda kavgayı önlemeye çalışan hakem Moskalev de yumruk ve tekmelerden nasibini aldı. Olayın yatışmasıyla birlikte Zenit'ten Wilmar Barrios, Rodrigo ve Malcom; Spartak'tan ise Shamar Nicholson, Aleksandr Selikhov ve Alexander Sobolev kırmızı kartla oyundan ihraç edildiler.

Penaltılara giden karşılaşma ise Zenit'in 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu görüntüler hem Rusya'da hem de sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.