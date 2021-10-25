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Spor Burak'ın Lille'deki kariyeri tehlikede!
Spor

Burak'ın Lille'deki kariyeri tehlikede!

A Milli Takım'ın kaptanı ve Fransa'da kariyerini sürdüren Burak Yılmaz'ın Lille'deki kariyeri tehlikeye girdi. Bu sezon sergilediği performansla eleştirilen milli futbolcumuz Burak Yılmaz hakkında Fransız gazeteci Kevin Diaz değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 17:05:00 -
Burak'ın Lille'deki kariyeri tehlikede!

A Milli Takım'ın kaptanı ve Fransa'da kariyerini sürdüren Burak Yılmaz'ın Lille'deki kariyeri tehlikeye girdi. Bu sezon sergilediği performansla eleştirilen milli futbolcumuz Burak Yılmaz hakkında Fransız gazeteci Kevin Diaz değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'i geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan isimlerin başında gelen milli yıldızlarımızdan Burak Yılmaz'ın bu sezonki performansı eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Brest maçında oyundan alınan Burak'ın kulübeye uğramadan soyunma odasına gitmesi gündem olmuştu.

RMC'den Kevin Diaz ise bu sezonki durumun yaz döneminde Lille'in aldığı yanlış karardan kaynaklandığını belirtti. Yaz aylarında Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz sezon çalıştığı Christophe Galtier ile Nice'e gitmek istediğini belirtti.

Lille'in Burak Yılmaz'ı tutmaya yönelik kararıyla hata yaptığını aktaran Diaz, "Lille'de Burak Yılmaz ile bir şeylerin bozulduğunu görüyoruz. Transfer döneminin sonunda gitmesine izin vermek daha iyi olurdu. Belki de Galtier ile Nice'e gitmesine izin vermek gerekiyordu. Delort gibi bir oyuncuyu da onun yerine almak..." ifadelerini kullandı.

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