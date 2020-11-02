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Spor Burak'ın asisti Lille'e yetmedi
Spor

Burak'ın asisti Lille'e yetmedi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasındaki Lille-Olympique Lyon karşılaşması 1-1 bitti.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 03:40:00 -
Burak'ın asisti Lille'e yetmedi

Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın asistiyle Jonathan Bamba'nın 23. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 41. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla Olympique Lyon skoru eşitledi. Başka gol sesinin çıkmadığı mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı oyuna 67. dakikada girdi. Lille, puanını 18'e çıkararak lider Paris Saint-Germain'in (PSG) 2 puan gerisinde kaldı. Olympique Lyon ise puanını 14'e yükseltti.

Bu arada, karşılaşmanın 31. dakikasında Lille ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biri Türkçe 'O her yerde' demesini biliyor mu? Kral Burak Yılmaz'ın maça ne inanılmaz başlangıç yaptı." ifadeleri kullanılarak Yılmaz'a övgülerde bulunuldu.

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